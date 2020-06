Coronavirus, calano i decessi. Nuovi contagi stabili a quota 303, l'85% in Lombardia

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.290, con un incremento rispetto a ieri di 303 nuovi casi, mentre gli attualmente positivi sono 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 207 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 2 pazienti rispetto a ieri. 3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 105 pazienti rispetto a ieri. 22.213 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 26 e portano il totale a 34.371. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto a ieri.

Dei 303 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 259 nuovi positivi (il 85,4% dei nuovi contagi). L'unica altra regione con più di 10 nuovi contagi è l'Emilia Romagna, con 11 nuovi casi. Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 17463 casi (contro i 28107 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 58 persone, ovvero 1,7%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 28107 test (ieri 56527). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 93,4 tamponi fatti, il 1,1%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.