Il riscatto della plasticaè arrivato con la pandemia

Con la crisi sanitaria si torna a parlare di plastica più come strumento che garantisce la sicurezza degli alimenti che come nemico dell’ambiente. L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza come la plastica sia un materiale al servizio del prodotto, ma anche al servizio dell’uomo, dimostrando in maniera inequivocabile come bandire alcuni prodotti plastici non solo non è utile, ma finanche dannoso.

Sono Massimo Cutolo e dal 2017 sono alla guida di Garda Plast, dall’ingresso nell’azienda del fondo Progressio che ne ha acquisito la maggioranza. Da allora, insieme abbiamo portato avanti una strategia di crescita che ha permesso al Gruppo di affermarsi in pochi anni quale player di riferimento per il mercato della produzione di preforme in PET per i settori del beverage, latte e detergenti, e di fatto “the best in class”. In pieno lockdown i produttori di manufatti in plastica come noi hanno dismesso i panni di nemico pubblico numero uno per diventare essenziali: le bottiglie di plastica infatti sono stati uno dei mezzi per combattere la diffusione del virus. Le nostre fabbriche non hanno mai smesso di funzionare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, continuando ad alimentare tutte le filiere (acqua, bevande, detergenza, latte), che sono alla base di alcune eccellenze del sistema produttivo italiano. E allo stesso tempo abbiamo contribuito al sostentamento di moltissime famiglie, oltre che del sistema Paese. Due giorni prima del lockdown deciso dal Governo i nostri stabilimenti avevano già predisposto e applicato tutte le azioni utili al contenimento del virus. Nel nostro piccolo siamo anche stati di esempio di welfare aziendale: oltre allo smart working per alcuni lavoratori, abbiamo erogato da subito un “bonus” baby sitting mensile a tutti i dipendenti e stipulato polizze sanitarie a copertura del rischio Covid-19, esteso anche ai componenti delle loro famiglie. Misure che hanno permesso di contenere il virus: tra i dipendenti del gruppo Garda Plast negli ultimi due mesi, si sono registrati zero contagi. Un risultato che sembra eccezionale visto che una delle due sedi del Gruppo è nel bresciano, tra le province colpite più duramente dal Covid19. Ma è soprattutto un risultato che ci rende felici a livello umano, per aver saputo preservare l’incolumità delle persone che sono alla base del successo del nostro Gruppo e proprio grazie alloro impegno e alla qualità del lavoro svolto quotidianamente che possiamo guardare al futuro con fiducia, verso nuovi e importanti traguardi.

Questi mesi hanno dunque portato il dibattito sulla plastica sotto una nuova luce. Noi produciamo un semilavorato plastico destinato a diventare bottiglie, oggetti che secondo le nuove direttive europee devono raggiungere un tasso di riciclo di almeno il 25% entro il 2025, e almeno il 30% entro il 2030. Un obiettivo raggiungibile senza eliminare tutta la plastica perché “c’è plastica e plastica”. Riporto quanto spiegato da Marco Ortenzi, chimico industriale dell’Università di Milano: la tossicità per l’uomo non riguarda il polimero base per la plastica, ma gli additivi che servono a dare proprietà: ad esempio le prese elettriche nelle nostre case, le parti più tossiche sono l’additivo antifiamma e la fibra di vetro mentre il polietilene tereftalato, proprio ciò di cui sono composte per il 99,5% le bottiglie di plastica, non lo è. Il PET continua a essere premiato dai produttori di bevande per i vantaggi a livello sanitario come ha appunto dimostrato l’emergenza legata al Coronavirus, ma anche per la sicurezza alimentare e il rispetto di elevati standard qualitativi, attraverso un prodotto totalmente riciclabile, a differenza di altre plastiche. Senza dimenticare che la produzione di polietilene tereftalato ha un minor impatto ambientale in termini di CO2 rispetto a vetro e alluminio, basti pensare che ogni camion di plastica toglie 34 camion di bottiglie di vetro dalla strada.

Mentre sulle bioplastiche bisogna essere invece chiari: potrebbero rappresentare un futuro per il settore, ma si parla di un futuro molto lontano e per ora sono più gli svantaggi che i vantaggi, soprattutto a livello ambientale. Ad oggi rappresentano solo l’1% di tutto il settore e i costi di produzione sono ancora imparagonabili a quelli della plastica, si parla di almeno 4 volte tanto, ed infine le bioplastiche a base di etanolo estratto da varie colture, secondo gli esperti, non sono biodegradabili e per ottenerle è necessario sottrarre terreni alle coltivazioni alimentari o alle aree boschive.

Quindi? Va ribadito: la politica migliore a livello ambientale per il mondo plastico è puntare al riciclo degli imballaggi. La strada verso una plastica sostenibile è già stata presa da Garda Plast. Non solo produciamo autonomamente il nostro fabbisogno energetico, ma investiamo costantemente per acquisire nuove tecnologie a minor impatto energetico. Oggi utilizziamo PET riciclato, in applicazioni food e non-food, e abbiamo investito nella riduzione del peso dei nostri prodotti: negli ultimi 5 anni il peso è diminuito del 25% circa. Minor peso significa minore quantità di plastica utilizzata. Però ci sono ancora degli scogli di sistema da superare per arrivare a una filiera interamente sostenibile. Occorre una raccolta corretta e ben organizzata che distingua tra plastica e plastica, non dimenticando che tutti i prodotti mono-materiale hanno una vita infinita, ma anche investimenti ingenti in aziende in grado di trattare lo scarto e ridargli una vita più lunga. E cambiare le leggi sul tema: in Italia non è ancora consentita la produzione di bottiglie in plastica destinate al food utilizzando il 100% resine riciclate, come già accade in altri stati europei, e per ora la percentuale consentita è solo del 50%, mentre l’altra metà è resina vergine.

*amministratore delegato del gruppo Garda Plast