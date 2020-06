Coronavirus, Conte "Orgoglio per l'apprezzamento Ue all'Italia"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono giornate molto impegnative per il governo. Progettiamo il rilancio del nostro Paese. Ieri da parte dei vertici delle istituzioni europee e' stato riconosciuto il ruolo centrale che l'Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilita', i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere. Siamo stati un esempio per l'Europa e la gratitudine che e' stata espressa e' indirizzata a ciascuno di noi. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ITALPRESS). sat/com 14-Giu-20 17:08