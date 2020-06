La ristorazione ricomincia dal digitale

«Sicuramente il distanziamento sociale imposto dalla crisi sanitaria modifica il modello di ristorazione collettiva a cui eravamo abituati, che aveva al centro non solo l’alimentazione, ma anche la socialità». Dopo il covid parlare associare le parole “ristorazione” e “collettiva” diventa quasi un ossimoro. Ma per Rosario Ambrosino, Amministratore Delegato di Elior, leader nella ristorazione, «proprio in questo momento storico emerge sempre più in maniera chiara il ruolo che questo servizio rappresenta: uno straordinario strumento per assicurare alle persone, quando mangiano fuori casa perché a scuola, al lavoro o presso realtà assistenziali, salute e benessere. La sfida è saper interpretare questo nuovo contesto ed essere in grado, grazie all’innovazione e alla tecnologia, di offrire modelli nuovi».

La capacità di co-creazione interna e con i partner si traduce in un vantaggio competitivo nell’adattare il servizio alle nuove istanze

Cosa cambia d’ora in poi?

Al di là dell’evidente esigenza di adattarci ad una nuova “normalità” in cui dovremo prestare attenzione al distanziamento sociale, ci troviamo di fronte ad un contesto in cui trend che erano già in atto nella società, come una maggiore flessibilità degli orari di ufficio, lo smart working, la forte attenzione alla dieta e alla qualità del cibo, si consolideranno ulteriormente.

E come inciderà sulle prospettive di business e sulle strategie?

Dovremo sicuramente saper adattare con velocità il nostro modello di business. Noi stavamo lavorando già da tempo ad una offerta in grado di evolvere in sintonia con le nuove esigenze dei nostri clienti e dei loro dipendenti, grazie all’investimento in ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche. Anche in quest’ottica lo scorso anno abbiamo aperto la Food Academy, una scuola di formazione, un laboratorio di ricerca, un luogo di confronto e aggregazione dove studiamo nuove forme di ristorazione sostenibili, che ci permettano di coniugare la salute e il benessere con le esigenze di una nuova cultura del cibo. Ritengo che questa capacità di co-creazione, sia internamente con i nostri dipendenti che con i nostri partner, si tradurrà in un vantaggio competitivo nell’adattare il nostro servizio per rispondere alle istanze della società, mantenendo sempre alto l’impegno per la qualità e la sostenibilità.

Orari scaglionati, divisori in plexiglass, disinfettanti... Come vi siete attrezzati?

Abbiamo ripensato l’intero servizio nei nostri ristoranti aziendali, associandolo anche ad una campagna informativa per gli utenti che si chiama #iomangiosicuro. Innanzitutto abbiamo adottato un sistema di ingressi scaglionato, estendendo gli orari di apertura, al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli ospiti come previsto dalle normative, grazie anche a segnaletica orizzontale.

E poi?

Gli accessi, tutti dotati di dispenser automatici di sanificante per le mani, sono gestiti da nostro personale che garantisce il rispetto delle norme sull’assembramento oppure attraverso soluzioni innovative quali la possibilità di prenotare il posto o il controllo delle file attraverso App. Abbiamo inoltre allestito barriere nella zona adibita al servizio e incentiviamo soluzioni di pagamento cash-less per evitare al massimo i contatti tra persone. I tavoli sono occupati a schacchiera e anche in questo spazio abbiamo previsto delle pareti che separano i commensali. Il servizio è effettuato con prodotti imbustati monouso, cercando comunque di utilizzare materiale ecocompatibile.

La tecnologia può aiutare, quindi.

Le nuove tecnologie rappresentano un driver fondamentale per il futuro della ristorazione e in questo periodo stanno dimostrando la loro capacità di offrire semplici risposte a problemi quotidiani. In Elior già da alcuni anni mettiamo a disposizione dei dipendenti delle aziende clienti la piattaforma digitale JoyFood, disponibile anche in formato di App, che consente una nuova esperienza di pausa pranzo, coniugando alimentazione e benessere.

Come sta andando?

In questo periodo lo strumento sta dimostrando la propria capacità di offrire servizi concreti, come la possibilità di gestire meglio i flussi di persone, dando informazioni sulle file per l’accesso ai ristoranti, permettere di prenotare il pasto da ritirare o ricevere direttamente in postazione. Fino a soluzioni più evolute per la ristorazione self-service tramite vetrine refrigerate intelligenti o il delivery a domicilio.

E per chi vuole mangiare da solo? Avete anche soluzioni che permettono al dipendente di ritirare il pranzo in autonomia?

Siamo stati pionieri nell’introduzione di un nuovo modello di ristorazione self-service disponibile durante tutta la giornata, che risponde all’esigenza di flessibilità, penso ad esempio a persone che non lavorano sempre nella stessa sede o che fanno la pausa ad orari diversi. Il progetto, che si chiama Food360, impiega una vetrina refrigerata intelligente che permette di mantenere i piatti alla corretta temperatura. Il dipendente, tramite l’App, può ordinare, acquistare e pagare il pasto, ritirandolo autonomamente presso la vetrina in un semplice kit monouso. Il cibo, rigenerato nei microonde integrati in Food360, può successivamente essere consumato dove si preferisce. Oggi questo sistema, già installato presso numerosi clienti, aggiunge alla flessibilità la capacità di proteggere ulteriormente i dipendenti limitando al massimo i contatti con altre persone.

Poi c’è lo smart working, modalità che molte aziende prolungano almeno fino a settembre...

Abbiamo pensato anche ad una gamma di offerta per le aziende che vogliono stare vicine ai propri dipendenti che lavorano da casa: per noi infatti la ristorazione rientra a pieno titolo tra gli strumenti di welfare aziendale, in quanto è fondamentale per garantire soddisfazione e benessere.

E dunque?

Tra i servizi che abbiamo introdotto di recente abbiamo presentato le Box Delivery, che consentono ai dipendenti delle nostre aziende clienti di acquistare e ricevere al proprio domicilio kit preconfezionati di alimenti di prima necessità, disponibili in diverse varianti. Inoltre, sempre grazie all’uso della piattaforma digitale JoyFood, possiamo prevedere la consegna a casa di pasti per la pausa pranzo, garantendo il servizio di ristorazione anche ai lavoratori in smart working. Questo è possibile grazie all’uso di tecnologie di confezionamento del cibo innovative, come l’ATP (Atmosfera Protetta), che consente di assicurare la qualità dei pasti anche per diversi giorni mantenendo inalterati gusto e qualità nutrizionali.

Insomma, dopo il coronavirus, cambiano le strategie aziendali... ma cambiano anche i valori.

La crisi sanitaria è destinata a cambiare il contesto sociale in cui tutti noi ci muoviamo, introducendo nuove abitudini e stili di vita. Sono però convinto che questa crisi abbia fatto comprendere in maniera ancora più forte l’importanza di valori come la salute e la ricerca di autenticità. Per Elior sicurezza alimentare, qualità della materia prima, professionalità, vicinanza al territorio e innovazione sono valori che si declinano in ogni fase del nostro lavoro e in tutte le relazioni con i nostri stakeholder.