Gualtieri pompiere ottimista: "Nessuna patrimoniale, pil in calo dell'8%"

Le previsioni economiche si stanno rapidamente trasformando in una succursale del mercato rionale. C'è chi dice -11, chi -8, chi -13. E nessuno sembra tenere in considerazione le parole dell'altro. I numeri sparati sono quelli del pil, ovviamente. Che scenderà come mai in tempo di pace. Questa è l'unica certezza su cui tutti concordano. Sì, ma di quanto? La probabilità di azzeccare la cifra giusta è paragonabile a quella di vincere per tre volte di fila alla lotteria. Al momento ci sono almeno tre scuole di pensiero, che riportiamo in rigoroso ordine di gravità. L'Ocse accredita il prodotto interno loro dell'Italia in calo dell'11,3%, ovviamente se non ci saranno altri focali di contagio; Bankitalia è più prudente e stima un -9%. Poi c'è il governo, che continua a tirare dritto in vista degli Stati Generali.

Il ministro Gualtieri rimane il componente dell'esecutivo più difficile da decrittare. Prima del patatrac si muoveva in Europa con la fisima rigorista che oggi non è propria di nessuno che non si chiami Olanda o Finlandia. Poi, ha giustamente cercato di rompere il muro "prudenziale" dei frugali ma sempre da una posizione defilata. È stato il più accanito sostenitore del Mes, puntualmente sbertucciato da Cinque Stelle nel governo e da Fdi e Lega all'opposizione. Quando gli si chiede conto del perché la cassa integrazione non sia ancora stata pagata manca poco che si metta a fischiettare. Se poi gli si domanda se c'è l'intenzione di applicare una manleva alle banche che concedono i prestiti - con la garanzia statale! - sotto i 25mila euro, il ministro per mancanza di prove fa l'indiano, come si sarebbe detto un tempo.

Oggi, dagli stati generali sì, ma di Goldman Sachs - non proprio l'internazionale socialista - ha annunciato che il governo continua a vedere il pil in calo dell'8%, come da Def e che non ci sarà nessuna patrimoniale. Perché Gualtieri, in fondo, vuole spandere ottimismo: «I dati in arrivo per aprile e maggio sono in linea con la nostra previsione, anche se alcuni casi abbiamo indicatori sono leggermente migliori». E dunque tutti gli altri chi sono, gufi? Davvero l'Ocse accredita una contrazione del pil di oltre tre punti percentuali superiore a quello che sarà (calcolatrice alla mano sono 59 miliardi in meno, più di quanto stanziato con il Dl Rilancio, per intendersi) perché ci ha in antipatia o perché non ha colto gli incredibili segnali di ripresa che invece l'esecutivo ha saputo registrare con i suoi speciali sonar?

Poi Gualtieri rilancia la madre di tutte le battaglie: la lotta all'evasione fiscale, che viene quotata in circa 120 miliardi di euro all'anno. Come lo farà? Non si capisce, perché quello che è chiaro è che si va avanti per slogan più che per reali azioni politiche. Manca solo la parola magica, digitale (che però Conte ha pronunciato ieri), e poi la sagra del luogo comune sarà completata. È vero che siamo nel momento più complicato della storia contemporanea, ed è altrettanto vero che potevamo essere nelle mani di un esecutivo ancora meno preparato. Però certo, non c'è poi molto da stare allegri. Gualtieri permetterà se ci si mantiene ancora dalla parte della prudenza.