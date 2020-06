Coronavirus, 393 nuovi contagi. La Lombardia ha il 70% dei casi registrati

Il numero totale di attualmente positivi è di 28.997, con una decrescita di 1.640 assistiti rispetto a ieri e un incremento dei contagi di 393 unità. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 80562 test (ieri 52530). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 494,2 tamponi fatti, il 0,2%. Tra gli attualmente positivi, 227 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 9 pazienti rispetto a ieri. 3.893 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 238 pazienti rispetto a ieri. 24.877 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri. La Lombardia ha quasi il 70% dei nuovi casi.