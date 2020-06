Covid-19 e aziende tech: l'analisi Anie su effetti e strategie di ripresa

Ci hanno raccontato che il lockdown ha dato una spinta all’industria dell’elettronica e del digitale grazie all’impennata dello smart working e al boom delle piattaforme di e-commerce e di food e goods delivery. Ma Federazione Anie, che rappresenta l’industria italiana delle tecnologie Elettrotecnica ed Elettronica, ci racconta un’altra verità attraverso una rilevazione sulle imprese del settore nell’ambito dell’indagine promossa dalla task force di Confindustria sull’impatto del Covid-19.



La verità è che il tessuto produttivo del settore cui fa riferimento Anie conta principalmente piccole e medie imprese, non certo i giganti del web, e queste hanno sofferto non poco la crisi scatenata dal Covid-19. Anie ha infatti curato l’elaborazione dei dati e realizzato l’analisi per i settori di competenza per monitorare le conseguenze dell’emergenza sanitaria, con riferimento al mese di aprile 2020.

Le criticità delle imprese Anie, dalla Cig al credito

Guardando agli effetti sull’attività aziendale della diffusione del Covid-19, il 77% delle imprese associate Anie segnala danni severi o significativi (nella precedente edizione riferita al mese di marzo la quota era pari al 66%), mentre la quota di aziende che dichiara nessun danno o di entità trascurabile è pari al 2% (5% circa a marzo). Nel confronto anno su anno con aprile 2019, le imprese che hanno preso parte all’indagine segnalano in media un calo pari al 41,9% del fatturato totale (22,4% a marzo) e del 42,2% delle ore lavorate (-21,8% a marzo).



Riguardo agli ammortizzatori sociali, il 65% delle imprese che hanno preso parte all’indagine dichiara di farvi ricorso o di avere intenzione di ricorrervi (73% a marzo).



Segnali di una criticità, anche se meno marcata, vengono dal fronte dell’accesso al credito. Il 55% delle imprese Anie del campione dichiara infatti di non avere attualmente bisogno di richiedere finanziamenti, utilizzando le misure previste dal DL Liquidità. Tuttavia, il 23% delle imprese segnala di non averne ancora bisogno, ma di avere intenzione di richiedere finanziamenti a breve. Il 15% ha invece già richiesto un finanziamento di importo massimo garantito fino a 5 milioni per le imprese fino a 499 dipendenti. In caso di richiesta, il 92% delle imprese dichiara che il finanziamento richiesto non è stato ancora erogato, ma è in fase di definizione.



La chiusura dettata dalla pandemia ha favorito anche nelle imprese Anie il ricorso allo smart working, considerato prioritario: il campione dichiara che il 47% degli addetti diretti opera in questa modalità (42% a marzo).



L’indagine Anie illustra anche le criticità che le imprese del settore (il 65%, contro il 72% di marzo) si trovano oggi ad affrontare nella loro attività aziendale:



· Mancanza di materiale sanitario per lo svolgimento in sicurezza delle attività per il 38% di loro (45% a marzo);

· Mancata ricezione delle forniture per i processi produttivi per il 38% delle imprese (52% a marzo);

· Mancanza della liquidità necessaria a garantire l’ordinaria gestione aziendale per il 35% di loro (31% a marzo).

Le imprese pensano alla ripresa

Come ovvio, Le imprese stanno guardando oltre alle criticità del breve periodo dettate dalla diffusione del Covid-19 e pianificano le strategie per uscire dalla crisi. Fra le principali strategie indicate come prioritarie dall’indagine Anie si segnalano:



· Riduzione dei costi fissi;

· Consolidamento dello smart working;

· Ampliamento dei target di mercato;

· Messa in atto della trasformazione digitale.

Il commento del presidente

«Non era difficile prevedere che i dati di aprile sarebbero stati fortemente negativi e siamo già da tempo collaborando con i nostri interlocutori istituzionali e soprattutto lavorando fianco a fianco con le nostre aziende per accelerare la ripartenza - commenta Giuliano Busetto, Presidente Anie -. I risultati della ricerca hanno dato voce ai nostri associati e confermano come la chiave di volta per la ripresa sia l’innovazione. La transizione del manifatturiero verso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti Industria 4.0 è una formidabile occasione per il rilancio del sistema produttivo e crediamo che serva subito una forte accelerazione e perché ciò avvenga è necessario un potenziamento immediato dei principali strumenti del Piano Transizione 4.0. Inoltre, gli effetti della diffusione del Covid-19 hanno mostrato come la digitalizzazione nelle infrastrutture sia pubbliche sia private e il suo impatto sull'abilitazione allo smart working, sulla sicurezza e sulla sostenibilità sia l'elemento imprescindibile per una società moderna ed efficiente. Queste sono le tecnologie che Anie può mettere a disposizione per lo sviluppo del Paese».