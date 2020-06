American Airlines crolla del 90%nel secondo trimestre dell'anno

Continua la via crucis del trasporto aereo globale: è la volta di American Airlines, che prevede un crollo del 90 per cento delle entrate nel secondo trimestre. Pur avendo registrato negli ultimi giorni un miglioramento delle condizioni della domanda, e pur avendo superato il picco dell'attività di rimborso dei biglietti inutilizzati in contanti, tuttavia la compagnia statunitense rimane colpita pesantemente dalle conseguenze della pandemia di Covid-19, che influenzeranno negativamente i risultati del 2020. American Airlines prevede che nel mese di giugno i suoi introiti diminuiranno a circa 40 milioni di dollari. Le compagnie aeree statunitensi, così come quelle di tutto il mondo, sono state fortemente colpite dalla pandemia, che ha causato la cancellazione di centinaia di voli. Le pessime notizie sulla trimestrale hanno provocato ad American Airlines un crollo a Wall Street che ha superato il 10 per cento.