«Riavviamo le macchinelavorando in squadra»

Giusto il tempo di sedersi ad agosto sulla poltrona di presidente e amministratore delegato di Bmw Italia che è arrivata la pandemia, con un crollo del mercato mai visto prima, il blocco della attività di tutta la rete vendita e la solitudine. Massimiliano Di Silvestre è rimasto sempre al suo posto, al settimo piano del palazzo disegnato vent’anni fa dall’architetto giapponese Kenzo Tange che ospita a San Donato Milanese la filiale italiana dell’azienda tedesca. Gli oltre 250 collaboratori che affollano la sede erano, invece, a casa, tutti in smart working. «Andavo in ufficio tutti giorni» spiega a Economy, un po’ stupito persino della domanda. E in fondo dove doveva andare una persona come lui, che ha un legame fortissimo con l’azienda, un senso di appartenenza che va oltre la semplice parola “lavoro”? Ed è un inguaribile ottimista, un uomo che vede sempre il bicchiere mezzo pieno se, in questa situazione, riesce a pensare che a sua vita sia cambiata in meglio perché «da un’esperienza di cui tutti avremo fatto volentieri a meno, un paio di cose le ho imparate».

Il mercato dell’auto in Italia conta il 12% del Pil. ma il governo ha perso l’occasione per cambiare il parco mezzi più vecchio d’Europa

Cioè?

Non si torna indietro e il digitale è entrato definitivamente nella nostra vita. Gran parte di noi lo conosceva solo a parole, ora è diventato fondamentale in ogni attività, anche quella commerciale. Il digitale deve far parte di una esperienza omnicanale per restare in contatto con i clienti. Non se ne può più prescindere.

E la seconda?

L’importanza del team. Durante il lockdown si è cementato ancora di più il fatto di essere una squadra che lavora insieme per raggiungere il medesimo obiettivo.

A distanza però.

Lo smart working era già una realtà in Bmw Italia. L’esperienza maturata nel passato ci ha permesso di continuare a lavorare anche in questo periodo. Ma credo che non basti. È ancora fondamentale il rapporto umano, il guardarsi in faccia, le relazioni, il parlarsi di persona. In un team di lavoro è importante la chimica che si sviluppa negli incontri i che fanno accendere le scintille, fanno nascere le idee.

Insomma, non si può lavorare solo da casa?

La ripartenza sarà graduale e la fase di rientro lunga, ma alla fine torneremo tutti al lavoro, anche nelle filiali.

Lei la sede, però, non l’ha mai lasciata…

Ero in azienda tutti i giorni. A volte fino alle nove di sera.

A far cosa?

Dovevo coordinare le attività di tutti, tenere le relazioni con i team europei e con quello cinese per studiare insieme la situazione e imparare dall’esperienza di chi ne sta uscendo prima di noi. Abbiamo dovuto ripianificare tutti gli scenari futuri, rivedere e riprogrammare tutto.

Da solo in azienda.

E in contatto con tutti. Poi non ero solo: c’era il servizio di guardia all’entrata.

Sette piani di distanziamento sociale.

Certo, avevo la mia autocertificazione, indossavo la mascherina, prendevo l’auto, andavo in azienda, entravo nel garage aziendale e salivo in ascensore al settimo piano. Nessun contatto interpersonale non consentito dai decreti del presidente del Consiglio.

Mi tolga una curiosità: l’ho vista sempre vestito in maniera impeccabile. Da solo in azienda, invece…

Ero vestito casual, ovvero senza cravatta.

Lei è sposato e ha due figli. Nessuna protesta per il suo andare comunque al lavoro?

Mi conoscono, sono abituati a vedermi lavorare molto. Loro sono rimasti chiusi in casa come tutti.

Non ha mai avuto paura?

La paura nasce perché non si sa cosa fare. E non è il nostro caso.

L’idea di ammalarsi non l’ha sfiorata?

Perché avrebbe dovuto? Non abbiamo avuto casi di Covid-19 in azienda forse anche perché abbiamo da subito adottato dei protocolli di sicurezza molto rigidi anticipando l’azione del governo. Questo ha dettato tranquillità a me e anche alla mia famiglia.

Tornando al business, la situazione però non è facile.

Ma c’è un lato positivo: abbiamo un po’ tutti riscoperto l’auto come mezzo di mobilità sicuro. L’azienda non ha tolto un euro dai 30 miliardi destinati agli investimenti per la mobilità sostenibile e noi di Bmw, poi, pensiamo di avere la carte in regola per ripartire.

Da dove?

Dai nostri concessionari. Sono loro la nostra forza, la nostra immagine. Per questo è iniziata una campagna pubblicitaria che mostra solo i loro volti e la loro voglia di tornare a lavorare.

Ne hanno bisogno: il mercato dell’auto nei primi quattro mesi ha segnato un - 50%.

L’inizio di questa crisi è stato drammatico e violento. Da un giorno all’altro concessionari chiusi, vendite bloccate e zero fatturato. Per questo abbiamo li sostenuti da subito, dando loro la liquidità di cui avevano assoluto bisogno per far fronte alle spese non rimandabili.

E la liquidità del decreto Cura Italia, quella con i prestiti bancari garantiti dallo Stato o dai Confidi?

Abbiamo cercato di supportare i nostri dealer con una rete di consiglieri esperti nella materia, ma è un percorso a ostacoli. Qualcuno, devo dire, è riuscito a ottenerli, altri stanno ancora cercando di districarsi tra le norme e i documenti da presentare.

A proposito di decreti: avete anche un monopattino nella gamma.

Certo e anche una bicicletta a pedalata assistita. Pensava agli incentivi per questi mezzi?

Più esattamente pensavo ai 120 milioni di euro dati Rilancia Italia a questi mezzi contro i 100 milioni riservati alle auto, peraltro solo quelle elettriche. Cosa ne pensa?

È stata una doccia fredda.

Ci spieghi.

Il mercato dell’auto in Italia è tornato quello di 10 anni fa e il settore rappresenta il 12% del Pil italiano, da lavoro a milioni di persone e investe in Italia in tutti i campi: dalla comunicazione, alla ricerca, al sociale.

Allora?

Questa era l’occasione per cambiare il parco auto più vecchio d’Europa con le auto elettriche, le ibride, ma anche con i diesel e i benzina euro 6: un’opportunità per dare il via una vera offensiva per una mobilità sostenibile.

Niente da fare…

Unrae, l’associazione dei costruttori esteri, ha presentato un paio di mesi fa una proposta molto articolata al Governo e avviato un dialogo costante con l’esecutivo per spiegare che era anche una grande opportunità per il Fisco. Per ora la speranza è andata delusa.

Per ora?

Per noi c’è sempre la massima disponibilità a discuterne perché abbiamo legame fortissimo con il territorio: ci sono 11 mila persona che lavorano direttamente o nell’indotto per Bmw Italia e la casa madre acquista oltre 2 miliardi di euro di componenti nel nostro Paese. Vogliamo e dobbiamo crederci.