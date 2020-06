Lufthansa vuole tagliare 22mila posti: e il titolo affonda in borsa

«Avremo 22.000 posti di lavoro a tempo pieno in meno all'interno del gruppo, di cui la metà in Germania». A dichiararlo è Lufthansa, che ha aggiunto come cercherà - per quanto possibile - di evitare i licenziamenti. Una mossa per certi versi inevitabile ma che lascia sgomenti se si guarda alla dimensione dell'intervento. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di 10mila posti di lavoro a rischio. Ora nel giro di poche settimane, questo numero è più che raddoppiato.

Nessuna sorpesa, però, dal momento che nel momento peggiore della pandemia da Coronavirus Lufthansa perdeva circa un milione di euro all'ora. Nel primo trimestre il rosso di bilancio è stato di due miliardi e ha ricevuto 11 miliardi complessivamente dai governi delle compagnie aeree che fanno parte del network (Eurowings, Swiss, Brussell Airlines e Austrian). Ma gli oltre 760 aerei che sono rimasti a terra al 90% durante il lockdown potrebbero non essere più così necessari nei prossimi mesi, visto che ci si attende una graduale ripresa del mercato aereo turistico.

Per questo, l'azienda ha deciso di tagliare un centinaio di aeromobili, con la convinzione che, anche a settembre, il riempimento non sarà superiore al 40%. Dopo l'annuncio, il titolo è calato di oltre 8 punti percentuali alla borsa di Francoforte.