La Fed vede nero sul futuro. E le borse europee affondano

Tassi d'interesse a zero almeno fino al 2022. In tempi "normali" un annuncio di questo tipo da parte della Fed avrebbe fatto brindare i mercati. Invece, in epoca di "new normal" le borse affondano. E questo perché il Coronavirus continua a pesare molto sulla crescita, sia quella americana, sia quella globale. Dopo i numeri dati dall'Ocse, la Federal Reserve prova a delineare i contorni della crisi generata dal Covid-19. Secondo Jerome Powell, che ieri ha parlato, l'economia a stelle e strisce si contrarrà del 6,5% per poi risalire del 5% nel 2021 e del 3,5% nel 2022.

Una ripresa non più a "V" come si sperava all'inizio, ma decisamente a "U", con gli Usa - che erano in un periodo di forte espansione nonostante tutte le contraddizioni dell'amministrazione Trump - che torneranno ai livelli pre-crisi in poco meno di due anni. Un lasso di tempo più lungo di quanto speravano gli analisti e gli operatori, che infatti hanno avviato un nuovo ciclo di "sell". Anche la disoccupazione, nonostante i risultati più positivi delle attese nelle scorse settimane, rimarrà su livelli elevati: 9,3% alla fine del 2020, per poi calare al 6,5% nel 2021 e al 5,5% nel 2022.

"C'è grande incertezza sul futuro" e la Fed per questo è "impegnata a usare" tutti gli strumenti per tutto il tempo necessario. Lo afferma Jerome Powell, il presidente della Fed. Prevedendo un secondo trimestre difficile, Powell comunque osserva come il dato recente sul mercato del lavoro è stato "positivo in modo inatteso". Nonostante questo la disoccupazione "resta a livelli storicamente alti".