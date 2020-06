L'Antitrust vuole vederci chiaro: fusione Fca-Psa a rischio?

Sembrava l'affare del decennio per l'automotive. Le firme c'erano già state e l'aggregazione Fca-Psa avrebbe portato, in termini di unità vendute, ad arrivare a 8,7 milioni di veicoli prodotti, con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro. Ma un matrimonio che sembrava ormai pronto per essere consumato ha dovuto mettere in freezer i fiori d'arancio: l'Antitrust europeo, infatti, ha avviato un'istruttoria sulla fusione perché c'è il rischio di un'eccessiva concentrazione nel settore dei minivan, i cosiddetti veicoli commerciali leggeri.

Per questo motivo, l'authority si è presa una pausa, che potrebbe tradursi in uno slittamento di oltre 4 mesi dell'affare Psa-Fca. Il motivo alla base è che i due brand, insieme, arriverebbero a detenere una quota di mercato superiore alla soglia limite del 30% nel comparto dei minivan. Un'eventualità che si tramuterebbe in un abuso di posizione dominante, con i conseguenti rischi alla concorrenza del mercato automotive. Impensabile per l'Europa.

Il problema era già emerso e le due aziende avrebbero dovuto produrre un documento entro il prossimo 17 giugno per spiegare in che modo avrebbero provveduto a dirimere la questione. Ad oggi, nulla è arrivato e per questo motivo la Commissione potrebbe dilatare enormemente i tempi per un via libera, anche di oltre quattro mesi. Facendo saltare i piani di Fca e Psa che erano pronte alla definitiva fusione entro il primo trimestre del 2021.