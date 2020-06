In corsia si fa piazza pulita (anche) del coronavirus

Cos’hanno in comune l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, l’Ospedale Bellaria di Bologna e tante altre strutture sanitarie cruciali oggi in Italia? Uno o più reparti attrezzati per la cura del Covid-19, certo. Medici e personale sanitario infaticabili, competenti e coraggiosi. Ma hanno anche un punto di contatto in più. E con essi ce l’hanno il Policlinico di Modena, l’Ospedale Sant’Anna di Como, il Policlinico San Martino di Genova e numerosi ospedali del Triveneto, tra i quali gli ospedali Borgo Roma e Borgo Trento a Verona, l’Ospedale San Bortolo a Vicenza, l’Ospedale Ca’ Foncello a Treviso e l’Ospedale Santa Chiara a Trento.

Sono accomunati dal fatto che nelle loro corsie, nei loro laboratori, nelle loro sale operatorie i lavori di pulizia profonda e sanificazione sono svolti dalla stessa azienda, il Gruppo Rekeep (già Manutencoop Facility Management), realtà leader nel facility management e in questo genere di servizi specialistici a supporto del settore sanitario, dalla sanificazione alla manutenzione, passando per il lavaggio e la sterilizzazione di tessili, divise e ferri chirurgici. «Svolgiamo, sia in Italia che all’estero, circa il 60% delle nostre attività in ambito sanitario, garantendo servizi essenziali per il funzionamento degli ospedali e a supporto dell’attività sanitaria», spiegano a Rekeep: «Contiamo oggi solo nel settore sanitario su oltre 6mila addetti in azione e forniamo ordinariamente i nostri servizi anche nei reparti di terapia intensiva e nelle aree per infettivi».

Inutile dire che, con la diffusione del contagio da Covid-19, Rekeep ha dato una risposta immediata all’incremento delle aree ospedaliere sottoposte agli stessi protocolli, su tutto il territorio nazionale e con tutti gli strumenti, dispositivi e procedure operative necessarie, organizzandosi per erogare i propri servizi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, è stata chiamata a fornire i servizi di pulizia anche nei reparti di terapia intensiva e in diversi altri ospedali riconvertiti all’accoglienza di pazienti affetti da Coronavirus, attraverso interventi ordinari e straordinari, in turni a loro volta attualmente organizzati su 24/7. Rekeep è stata poi coinvolta in vari lavori di potenziamento di reparti dedicati alla terapia intensiva come nell’allestimento di nuove aree dedicate al triage nei Pronto Soccorso. Presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, per esempio, il Gruppo ha contribuito alla realizzazione, in soli sei giorni, del nuovo padiglione dedicato a pazienti con coronavirus. Interventi analoghi sono stati realizzati, sempre a Bologna, presso l’Ospedale Maggiore e presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli. A Roma Rekeep ha partecipato all’allestimento del Columbus Covid 2 Hospital realizzato dal Policlinico Gemelli e ha completato interventi per il potenziamento delle terapie intensive all’Ospedale Fatebenefratelli. In Lombardia il Gruppo ha realizzato interventi analoghi presso l’Ospedale Sant’Anna di Como, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese di Legnano e gli Ospedali dell’Azienda Sanitaria del Garda. Altri interventi sono stati realizzati negli ospedali di Livorno, Palermo e Frosinone.

Per essere vicina al proprio personale, esposto a uno stress psicofisico straordinario, l’azienda ha anche attivato, grazie al fondo di categoria Asim, una integrazione del piano di assistenza sanitaria disponibile per i dipendenti, che prevede indennità economiche aggiuntive per i lavoratori che dovessero risultare positivi al virus.

«L’igiene è la base ovvia: noi creiamo benessere»

«No, non sono così sicuro che l’umanità riesca a imparare le lezioni che questo virus di dà. Credo che il percorso sia ancora lungo. Un buon esempio c’è, ed è Milano. Ma ora deve puntare sul comfort»: è acuto e sottile come sempre Claudio Levorato, presidente – e padre fondatore – di Manuntencoop, la coperativa che controlla Rekeep, parlando della metamorfosi che si spera possa manifestarsi nel modo di concepire spazi e forme dell’abitare e del lavorare negli edifici. Un tema – s’è visto! – cruciale per la buona salute e la buona economia.

Merito delle archistar, dice, presidente?

Sì, perché grazie ad esse Milano ha trovato una nuova razionalità in relazione alla domanda chiave: come si sta dentro gli ambienti. Ed oggi la città è una rappresentazione plastica di questa innovazione possibile. Ha saputo prendere in mano l’innovazione della crescita e dello sviluppo ponendosi tra le aree europee più dinamiche e, grazie alla scelta di affidarsi ad alcune cosiddette archistar, ha esteso l’innovazione dall’estetica alla concezione stessa dell’edificio e di ciò che gli sta intorno. E dunque alla verticalità si è visto corrispondere nuovi spazi per la socialità.

Un approccio culturale?

Sì, che dovrà però diventare ancora più ampio.

Cioè?

Cioè anche a Milano si è finora continuato a parlare di comfort come se fosse riferibile solo agli interni e agli impianti, tralasciando la salute. E invece i luoghi in cui si trascorrono tante ore ogni giorno, perché ci si lavora o ci si vive, devono essere salubri, e per esserlo vanno trattati in un certo modo. Occorre un comfort complessivo, che comprenda l’igiene dell’aria – con la climatizzazione e il ricambio – e che sia sostenibile, che consumi la minor quantità possibile di energia da fonti fossili. Il che significa ad esempio salvaguardando la vista e, di nuovo, risparmiando energia…

E voi di Rekeep fate tutto ciò?

Le attività del nostro Gruppo sono tante, ma sì: il loro comun denominatore è il comfort, l’igiene e il benessere di chi vive gli ambienti che ci vengono affidati. E devo dirle che noi abbiamo proattivamente e tenacemente fatto evolvere la nostra proposta di mercato, accentuandone gli aspetti più innovativi. Eppure a volte non basta la propositività.

Cioè?

Anche unendo i migliori sistemi di risparmio energetico e realizzando un impianto perfetto, poi capita che gli utilizzatori decidano di risparmiare sui costi anziché garantire il massimo del benessere.

Già: i costi! Bestia nera dei servizi di facility management!

Abbiamo assistito a una deriva veramente insistente del mercato a partire dal 2007-2009, con un crollo verticale dei valori economici di questi servizi, che pure servono a mantenere alta l’efficienza di impianti ed edifici. Ora credo e spero che la fase Post-Covid induca un ritorno alla dimensione qualitativa della manutenzione... La sanificazione continua, cioè pulizia più disinfezione, sarà ormai indispensabile. Si deve assolutamente assicurare la salute, ma non solo adesso perché c’è il virus. Andrà fatto sempre, per prevenire i rischi pandemici. Invece oggi si trascura la manutenzione…

Però per voi c’è stata una marea di nuovi ordini...

C’è stata grande richiesta di attività straordinarie in ambito sanitario,ma anche una riduzione di quelle ordinarie, specie nel privato. Noi vogliamo predisporre una risposta stabile di alta intensità e qualità, a di fuori di un’ottica emergenziale. Dicendo basta con questi appalti al massimo ribasso, insostenibili e inqualificabili. Penso che oggi questa tensione verso la riqualificazione di queste attività possa innescare una nuova fase di crescita del mercato.

Crescita in che direzione?

Innanzitutto qualitativa. Disifenzione e sanificazione, con nuove soluzioni come l’ozono, i raggi Uv o gli ioni d’argento, ma anche metodi tradizionali come l’ipoclorito di sodio, l’alcol e l’acqua ossigenata di vecchia memoria che assicurano risultati certi. Tutto comunque adoperato con il vecchio criterio dell’olio di gomito… Ma, ripeto, la cultura della sanificazione non significa solo pulire.

Un’ultima domanda: si riqualificherà mai, come state facendo voi, l’intero settore?

Vorrei dirle di sì, ma non ne sono certo. In Italia le aggregazioni sono viste come il diavolo. Restiamo ancorati a una dimensione d’impresa inadeguata, che non consente le economie di scala necessarie. Pensi che noi valiamo il 2,5% del fatturato del settore, e i primi dieci arrivano insieme all’11%. Non è sana una struttura così frammentata.

Leader nell’integrated facility management

Rekeep S.p.A. (“Rekeep”) è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management, ovvero l’erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. Ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), e conta oltre 27.000 dipendenti, in Italia e all’estero (Polonia, Francia, Turchia). Il Gruppo, inoltre, è in prima linea negli ospedali anche in Polonia, attraverso la controllata Naprzod SA, azienda leader nel Paese nel settore del facility management in ambito sanitario, e in Turchia attraverso le controllate EOS, attiva nei servizi di “lavanolo” e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell’attività sanitaria e Rekeep United.