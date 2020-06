Gravina "Sono ottimista, ripartenza calcio grande soddisfazione"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono ottimista e mi sembra che i numeri ci diano ragione. Oggi la curva epidemiologica ci lascia ben sperare e non lo dico solo per il calcio: e' evidente che, se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni eliminando una quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva, soprattutto se c'e' l'idea di aprire agli sport amatoriali come il calcetto". Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto all'evento "Maratona Sport, idee per il post Covid-19" sul sito di elevensports.it. "Godiamoci la ripartenza sapendo quindi che dobbiamo ancora limare qualche piccola restrizione imposta dal Comitato tecnico scientifico. E dico piccola per usare un eufemismo", ha aggiunto Gravina riferendosi alla misura della quarantena di 14 giorni per tutto il gruppo squadra. "Mi auguro che il mondo del calcio non sia cosi' sfigato da beccare un nuovo caso di coronavirus. Noi ripartiamo sapendo in modo responsabile che ci sono ancora dei rischi: dobbiamo governarli in maniera corretta perche' un blocco ulteriore sarebbe una grande beffa. Domani - prosegue - il calcio in Italia riparte, in linea con quello che e' avvenuto a livello europeo: questo e' motivo di grande soddisfazione. Conseguire questo obiettivo non e' stato facile, le condizioni oggettive non hanno dato massima serenita', al contrario abbiamo vissuto momenti complicati, difficili, di grande tensione". Al di la' della ripartenza del campionato, Gravina ci tiene a sottolineare un elemento importante: "Il nostro Fondo Salva Calcio e' un'operazione unica in Europa. Qualcuno sminuisce o cerca di demolire cio' che facciamo, ma la Federazione ha messo a disposizione le sue risorse accantonate in tanti anni di sacrifici". (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Giu-20 11:03