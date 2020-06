Bonus 1000 euro: a chi spetta e come ottenerlo. Ma occhio alle trappole

Per le casse di alcune tipologie di lavoratori stremate dalla mazzata del Covid-19, il bonus 1000 euro previsto nel Decreto Rilancio per il mese di maggio 2020 è una boccata, seppur piccola, di ossigeno. Non tutte le categorie professionali ne sono però interessate: ecco a chi spetta, quali requisiti deve avere, come lo può chiedere e quali insidie si nascondono nel testo del decreto.

Bonus 1000 euro: chi ne ha diritto

Il bonus 1000 euro per il mese di maggio spetta a:

collaboratori coordinati e continuativi che abbiano un rapporto di lavoro concluso entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 19 maggio 2020. Per questi lavoratori, il bonus 1000 euro è compatibile con la DIS-COLL;

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari e lavoratori somministrati che operano in imprese utilizzatrici attive nei settori precedentemente indicati, purché il loro rapporto lavorativo si sia concluso in modo involontario tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per questi lavoratori, il bonus 1000 euro non è cumulabile con la NASPI;

liberi professionisti a partita Iva attiva entro la data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione Separata INPS e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; questi lavoratori avranno il bonus 1000 euro solo se possono dimostrare che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso bimestre 2019. Il calcolo deve essere effettuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nel bimestre - tra cui eventuali quote di ammortamento - durante l’esercizio dell’attività.

Nessun rinnovo automatico

A differenza delle indiscrezioni circolate prima della diffusione del decreto, per il bonus 1000 euro di maggio non è previsto il rinnovo automatico per quanti hanno beneficiato del bonus 600 euro per i mesi di marzo e aprile. La decisione è maturata proprio perché, rispetto alla platea dei beneficiari dei bonus precedenti, per l’erogazione di questo sostegno sono cambiati i requisiti per alcuni degli eventi diritto.



Ancora non sono chiare le tempistiche con le quali sarà erogato il bonus 1000 euro: l’Agenzia delle Entrate dovrà infatti effettuare degli accertamenti sui redditi dei richiedenti, che dovranno rispettare i nuovi requisiti. Solo dopo l’ok delle Entrate, l’Inps procederà a liquidare le somme. È quindi possibile che alcuni pagamenti non arrivino prima di luglio.

Bonus 1000 euro: come richiederlo

Come per i bonus precedenti, anche l’erogazione del bonus 1000 euro avviene tramite l’Inps, compilando la modulistica relativa scaricabile dal sito dell’istituto. La richiesta può essere effettuata dall’inizio di giugno, utilizzando il PIN di accesso.



Anche in questo caso, oltre che direttamente all’Inps è possibile inoltrare la richiesta del bonus 1000 euro anche attraverso i Caf e i patronati.

La trappola del 33%

Il calo del 33% del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto al 2019 è diventato un requisito stringente per ottenere il bonus 1000 euro, ma anche una trappola. Se si considera che spesso un libero professionista può emettere fatture a soggetti che pagano anche a 90 giorni, per lavori effettuati nel bimestre esso potrebbe essere liquidato anche a luglio se non più tardi. Allo stesso modo, tra gli incassi di marzo e aprile potrebbero esserci quelli per lavori svolti dai professionisti nel 2019. Una casistica, quest’ultima, che escluderebbe dal beneficio soggetti che, invece, ne avrebbero diritto perché inattivi durante il lockdown.

La trappola del fatturato zero

I professionisti che a marzo e ad aprile 2019 hanno avuto un fatturato pari a zero, non possono dimostrare il calo del 33% necessario per ricevere il bonus 1000 euro a maggio 2020. Possono sperare di ottenerlo qualora abbiano sostenuto in quel bimestre costi significativi: come scritto sopra, il calcolo va effettuato considerando la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nel bimestre.