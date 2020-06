Niente Mugello nel 2020 per il motomondiale, cancellato il Gp d'Italia

ROMA (ITALPRESS) - Nella MotoGp 2020 non ci sara' spazio per il Mugello. Dopo l'iniziale rinvio, Fim, Irta e Dorna Sports annunciano in una nota la definitiva cancellazione per questa stagione del Gran Premio d'Italia. All'esordio in calendario nel 1976 e appuntamento fisso dal 1991, per la prima volta in quasi 30 anni l'Autodromo Internazionale del Mugello non vedra' sfrecciare i piloti del motomondiale. "Nonostante lo sforzo comune per trovare una soluzione pratica, l'impossibilita' di ospitare un evento aperto agli spettatori e le difficolta' sorte a causa di questa situazione eccezionale non ci hanno permesso di trovare una nuova data per il Gran Premio d'Italia", il rammarico di Paolo Poli, amministratore delegato del circuito del Mugello, che da' cosi' appuntamento direttamente al 2021. Carmelo Ezpeleta confema che "purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione alle questioni logistiche e operative legate alla pandemia e al nuovo calendario che ci permettesse di fare tappa su questo circuito. E' una grande perdita, il Mugello e' una delle piste piu' belle al mondo e siamo molto orgogliosi di definirla la casa del Gran Premio d'Italia". (ITALPRESS). glb/gm/red 10-Giu-20 13:56