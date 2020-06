Mattarella inaugurera' a Vo' Euganeo il nuovo anno scolastico

VENEZIA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurera' il prossimo anno scolastico a Vo' Euganeo, in Veneto, uno dei luoghi simbolo dell'epidemia di Covid-19 in Italia. "Quella di Vo' e' una bella notizia, il presidente mi aveva informato", ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel quotidiano punto stampa sui numeri del coronavirus. "Sto portando avanti - ha continuato Zaia - il tema di un riconoscimento ufficiale e di peso: il presidente mi ha dato la totale disponibilita'. E' una bella decisione perche' andremo a Vo' a inaugurare l'anno scolastico. Penso - ha aggiunto - che sia un bel riconoscimento per la storia sanitaria ed epidemiologica del Veneto ed e' una forma di ringraziamento nei confronti dei sanitari e di tutti coloro che hanno lavorato. Vo' e' diventato un po' il paese simbolo". (ITALPRESS). ym/sat/red 10-Giu-20 16:21