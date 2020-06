LA MIA FASE 2/Italcer Group Innovazione e sostenibilità per ripartire

Nonostante la forte criticità dello scenario economico a livello internazionale, la nostra holding Italcer Group - nata assieme all’imprenditore Alberto Forchielli attraverso il fondo di private equity Mandarin Capital Partners e oggi sesto Gruppo italiano nel settore ceramico con 530 dipendenti e 205 milioni di euro di ricavi aggregati - sta mettendo in campo esperienza imprenditoriale e forza creativa per affrontare con determinazione il post emergenza. In questi mesi ci siamo adoperati per monitorare ed esaminare gli sviluppi dell’emergenza e le conseguenze sul nostro settore, attivando fin da subito, laddove possibile, la modalità di lavoro in smart working per i nostri dipendenti. A seguito del Protocollo nazionale del 24 aprile, abbiamo ripreso la produzione in tutta sicurezza con ancora più determinazione ed entusiasmo, se possibile. Abbiamo subito attivato tutte le misure necessarie per garantire un ambiente lavorativo assolutamente sicuro. La salute delle persone era, ed è tutt’ora, infatti, la nostra priorità numero uno. Tra le varie misure adottate, ad esempio, oltre alla sanificazione degli ambienti di lavoro, il distanziamento dei dipendenti nelle nostre strutture produttive, il controllo delle temperature sia all’ingresso sia all’uscita da ogni turno e il mantenimento dello smart-working per alcune funzioni; dei 210 impiegati del Gruppo, il 25% sta proseguendo l’attività in telelavoro nelle diverse aziende del Gruppo (La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine). Inoltre abbiamo attivato la possibilità di svolgere test sierologici gratuiti per tutti i dipendenti del Gruppo sia presso le singole sedi sia presso laboratori medici convenzionati.

Ci teniamo a sottolineare che al momento siamo in grado di soddisfare tutti gli ordini finora confermati, grazie anche al fatto che veniamo riconosciuti come hub del design nella ceramica Made in Italy e nell’arredo bagno alto di gamma. La nostra direzione di gestione, produzione e vendita della catena di approvvigionamento sta lavorando costantemente al fine di evitare ritardi e per garantire la continuità delle consegne, monitorando al contempo possibili ulteriori evoluzioni. Continuiamo, e continueremo, a lavorare alacremente per rispettare gli impegni presi. Non possiamo però negare che questa emergenza mondiale non abbia avuto, e non continui ad avere, conseguenze molto forti sul settore ceramico nazionale. Durante il lockdown le imprese della ceramica hanno dovuto chiudere vivendo, anche all’interno dell’Unione Europea, la concorrenza di aziende dello stesso settore attive in altri Paesi, pensiamo ad esempio alla Spagna; consentire in Europa che due paesi con industrie simili vedessero da una parte un blocco e dall’altro le imprese dello stesso settore attive, ha creato all’Italia un significativo svantaggio competitivo. Ritengo pertanto che ci sia stato un errore di fondo dell’Europa poiché, in una situazione come questa, doveva esserci un accordo europeo che evitasse certi squilibri. Il fatto di muoversi in modo asincrono ha fatto sì che l’Italia sia stata la prima a chiudere e, di fatto, sarà l’ultima a ripartire con le industrie essendo un Paese esportatore. L’Europa, secondo il mio parere, non ha fatto una gran bella figura, adesso ha però la possibilità di recuperare con il Recovery Fund ma non nutro tantissima fiducia. Siamo in un momento davvero molto duro.

Innovazione e sostenibilità saranno, a mio parere, le leve fondamentali per la ripartenza. Tornando al tema Spagna ricordo, infatti, che le nostre ceramiche molto spesso sono più avanti, rispetto alle concorrenti iberiche, sotto il profilo del design e della tecnologia. Abbiamo infatti fabbriche automatizzate e robotizzate che sarebbero potute rimanere aperte senza problemi, garantendo il mantenimento delle quote di mercato e introiti derivanti dalle vendite. Anche la sostenibilità resta una leva di crescita fondamentale: nel gruppo Italcer, infatti, tutti i nostri marchi utilizzano oltre il 60% di materie prime riciclate. Per raggiungere questi risultati solo negli ultimi tre anni il Gruppo ha investito oltre 25 milioni in Industry 4.0. Nel prossimo triennio, sono previsti investimenti per ulteriori 10 milioni l’anno. Oggi infatti il consumatore è sempre più attento a non comprare cose che possano danneggiare l’ambiente in cui vive, in questo senso oggi si pensa molto più al futuro dei propri figli o nipoti.