Doxee e Engie migliorano la customer experience con nuovi servizi digitali

Doxee, PMI innovativa quotata al mercato AIM e leader nell’offerta di prodotti di Digital Customer Experience ed ENGIE, player mondiale dell’energia a basso impatto ambientale e dei servizi, consolidano, durante l’emergenza COVID-19, la partnership orientata alla trasformazione digitale dei processi e dei canali di comunicazione.

La storica collaborazione tra Doxee ed ENGIE è stata da sempre focalizzata alla digitalizzazione volta a valorizzare la relazioni con la clientela e a migliorarne l’esperienza. ENGIE investe da sempre in tecnologie innovative come quelle offerte da Doxee, che abilitano la realizzazione di comunicazioni digitali avanzate e personalizzate, offrendo allo stesso tempo la completa digitalizzazione dei principali processi mission-critical delle Utility.

L’emergenza Covid-19 ha messo in luce la pragmaticità di questo approccio, rendendo obsoleti i processi di comunicazioni basati su carta e su canali di comunicazione tradizionali.

Su questo punto Enrico Celotto, Direttore Marketing di Doxee, commenta: “La trasformazione digitale è un processo inarrestabile totalmente orientato all’efficienza e alla semplificazione e anzi l’emergenza Covid-19 sta agendo come acceleratore della digitalizzazione. L’effetto è che aziende particolarmente avanzate in questo processo come ENGIE stanno accelerando sulla trasformazione digitale semplificando i processi di pagamento, riducendo il time-to-market delle nuove iniziative e creando nuovi servizi e canali digitali”.

La campagna è stata lanciata all’inizio dell’emergenza con l’obiettivo di raggiungere quei clienti abituati ai canali tradizionali e indurli a utilizzare la più diretta, snella, semplice e sostenibile comunicazione digitale. Sono stati inoltre potenziati i due principali canali digitali, e-mail e SMS per l’invio delle comunicazioni. A questo proposito Monica Iacono, Direttore Business Line B2C di ENGIE, aggiunge: “Abbiamo scelto di prenderci cura dei nostri clienti con una serie di iniziative quali il lancio della nuova #App, il potenziamento dell’e-payment e l’assistenza clienti su #WhatsApp. Vogliamo ridurre sempre più le distanze con il cliente, semplificare la relazione, fornire informazioni utili e assistenza in tempi rapidi, facilitare la familiarizzazione dei nostri clienti con le nuove modalità di gestione del contratto online. La digitalizzazione dei servizi va ovviamente anche nella direzione di accelerare la transizione verso un’economia carbon- neutral”.



Grazie all’adozione delle tecnologie che sono alla base del prodotto Doxee Pweb® ogni utente ha ricevuto comunicazione digitale e personalizzata mentre ENGIE ha potuto semplificare ulteriormente i processi di gestione delle comunicazioni, migliorando così l’esperienza-cliente e facilitando i processi di pagamento. La collaborazione tra Doxee ed ENGIE prosegue con la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’elaborazione di ulteriori progetti di Digital Transformation, a conferma della grande rilevanza di questi temi, da parte delle due aziende e della comune strategia orientata alla trasformazione digitale.