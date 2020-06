Aeroporti, la customer experience alla prova della “nuova normalità”

Parlare di ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid-19 significa pensare a una nuova normalità, specialmente nel settore dei viaggi aerei e degli aeroporti. Ambiti verso i quali vi sono ancora diffidenza e timori, specialmente sul fronte della customer experience. Lo rileva Deloitte nel suo studio “From now on: Come cambierà la Customer Experience negli aeroporti nel mondo post Covid-19”, che analizza i trend e le sfide con cui gli aeroporti e i loro passeggeri si confronteranno dopo il recente periodo di lockdown.



Con l’avvicinarsi della stagione estiva e la crescente preoccupazione di aziende e cittadini su come affrontare la ripresa ed adattarsi a una “nuova normalità”, secondo Deloitte l’intero settore del turismo e dell’hospitality si interroga sulle nuove aspettative dei viaggiatori che si apprestano ad affrontare questo difficile inizio di stagione.



Anche gli aeroporti italiani, che negli ultimi mesi hanno vissuto un significativo calo nel traffico dei passeggeri all’interno delle proprie strutture, devono confrontarsi nella prossima ripresa con nuove esigenze e richieste di maggiore sicurezza, che porteranno a nuovi modi di operare e di offrire servizi a valore ai propri clienti.

Aeroporti semideserti

I dati pubblicati da Assoaeroporti indicano che nel primo trimestre 2020 gli aeroporti italiani hanno registrato un calo di passeggeri del 31,8% anno su anno, pari a 25,6 milioni di passeggeri; il calo più significativo si è registrato in concomitanza con l’inizio della fase di lockdown, a marzo, con un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dell’85,1%, poco più di 2 milioni di passeggeri, contro i 14 milioni di marzo 2019.



Dalle previsioni su scala europea, questa performance persisterà anche per il trimestre in corso, con una graduale ripresa nel secondo semestre dell’anno. Un trend che rischia di tradursi in significative perdite per gli aeroporti europei in termini di ricavi. L’Airport Council Internationalha rivisto al ribasso le proprie stime dei ricavi totali trimestrali degli aeroporti nel 2020 in Europa, con un calo rispetto alle previsioni iniziali del 91,7% per il secondo trimestre, e più in generale con una perdita per il 2020 pari a 37,1 miliardi di dollari, -62,6% rispetto alle previsioni iniziali.

Le criticità per i passeggeri

Oltre a tutto questo, il monitoraggio Deloitte rileva che:



- Poche persone (e soprattutto giovani) si sentono ancora sicure a volare: nell’attuale contesto solo il 26% degli italiani si sentirebbe sicuro a prendere un aereo; questa percentuale sale al 28% se si considera la fascia dei giovani tra i 18 e i 34 anni.

- Rimane la preoccupazione per la propria salute per il 44% degli italiani, mentre e il 58% dichiara di preoccuparsi per il benessere dei propri familiari.

- Nonostante l’estate sia alle porte, solo il 20% degli italiani sta pianificando attivamente le proprie vacanze ricercando voli e hotel: il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni sembra più propenso a non rinunciare alle vacanze, contro un 13% di chi ha più di 55 anni.

- Solo il 20% sarebbe oggi disposto a prendere un volo nazionale e il 14% un volo internazionale.

Ripensare le strategie aeroportuali

Criticità significative negli aeroporti, per superare le quali, secondo Deloitte, è necessario “sfidare le ortodossie”: le credenze profondamente radicate relative a “come le cose devono essere fatte” che hanno caratterizzato le operations e le strategie aeroportuali negli ultimi anni dovranno essere riviste e riconsiderate alla luce del nuovo scenario post-Covid-19, per assicurare che l’esperienza dei clienti e dei dipendenti sia in linea con le nuove preoccupazioni in termini di sicurezza e salute.



In primo luogo, cambia il tema dell’utilizzo delle tecnologie per processare i passeggeri, che devono essere ripensate per tenere in considerazione anche le esigenze e le aspettative di sanitizzazione e di sicurezza di passeggeri e dipendenti lungo l’intero processo.



Occorre poi rivedere il concetto di “self-service”, su cui molto si è puntato negli ultimi anni nelle strategie di innovazione e trasformazione delle operations aeroportuali: il modello tradizionale di self- service, legato spesso a tecnologie touchscreen, rischia infatti di scontrarsi con il desiderio dei passeggeri di evitare il contatto con superfici condivise con altre persone, possibili portatrici del virus. Secondo Deloitte, se negli aeroporti si vorrà mantenere l’utilizzo di modelli self-service nel percorso di processazione automatica dei passeggeri, si dovrà iniziare a considerare il potenziale di tecnologie touchless legate al riconoscimento vocale e in particolare alla biometria.



Diventa inoltre fondamentale per gli aeroporti rivedere e ripensare la propria capacità previsionale in termini di flussi e volumi di passeggeri nelle proprie strutture, per riuscire a definire strategie alternative e per gestire al meglio la customer experience.



Infine, il tema della sicurezza e della salute negli aeroporti deve riguardare allo stesso modo anche i dipendenti, come elemento chiave per far evolvere e rivedere le strategie di employer engagement: salute e sicurezza diventano elementi essenziali nella valutazione da parte dei dipendenti.

Il commento di Deloitte

«La sfida che gli aeroporti italiani devono affrontare in questo scenario di “nuova normalità” post-Covid-19 è quella di mettere in discussione il modo tradizionale con cui negli ultimi anni hanno operato e hanno cercato di distinguersi per i propri clienti e dipendenti - è il commento di Umberto Mazzucco, Transportation, Hospitality and Services Sector Leader di Deloitte -. A fronte di una situazione difficile non solo per l’Italia, ma su scala globale, gli aeroporti devono porsi nell’ottica di comprendere i nuovi bisogni e le preoccupazioni di chi nei prossimi mesi tornerà a viaggiare, ridisegnando, grazie anche al supporto della tecnologia, nuove esperienze che devono essere soprattutto sicure per la salute dei passeggeri e dei dipendenti».