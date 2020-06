Dopo il lockdown c’è ancora voglia di vendite a domicilio

Uno degli aspetti più evidenti del lockdown è stata la scomparsa, oltre che delle fastidiose chiamate da parte dei call center, delle vendite a domicilio. Una piacevole abitudine per molti italiani, che accoglievano a casa i venditori, diventati spesso amici oltre che consulenti commerciali. Oggi, a due settimane dalla fine della clausura, il settore delle vendite a domicilio ha rialzato la testa e lo ha fatto in maniera anche inattesa.



Lo conferma un’indagine di Univendita - la maggiore associazione di categoria del settore - svolta fra le proprie aziende associate, che rappresentano il 46% del valore dell’intero comparto. Dall’indagine risulta infatti che le vendite a domicilio, nelle prime due settimane di riapertura, stanno procedendo a un ritmo pari al 67% rispetto a quello rilevato nello stesso periodo dell’anno scorso, con segnali di crescita.

Preparati alla ripartenza

«L’impatto del Coronavirus sul nostro settore è stato senza precedenti, ma le aziende di Univendita hanno dimostrato tenuta e solidità - commenta Ciro Sinatra, presidente dell’associazione -. Nonostante gli incaricati abbiano dovuto sospendere le attività nelle case degli italiani per oltre due mesi, le nostre imprese hanno agito tempestivamente, assicurando ai propri collaboratori strumenti per mantenere i contatti a distanza con la clientela, formazione e in molti casi anche sostegno economico, in forma di aiuti o anticipi sulle provvigioni, per coprire i mancati ricavi del periodo di fermo. Il risultato è che il nostro settore non si è fermato, riuscendo tra l’altro a mantenere, tramite vendite e dimostrazioni a distanza, un livello pari a circa il 35% del fatturato "storico" anche durante il lockdown. Inoltre le aziende, fin da subito, si sono preparate accuratamente per ripartire nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e rispondere alle sfide del mercato post-pandemia».



Inatteso, si diceva all’inizio. In effetti da parte di Univendita c’era il timore di incontrare porte e chiuse e diffidenza da parte degli italiani, nonostante la ripresa delle attività in sicurezza. Invece, come conferma Sinatra, non è stato così: «In realtà c’è una grande voglia di socialità e contatti umani, e i risultati dei primi 15 giorni della Fase 2 ce lo confermano. Il feedback che ci arriva dai clienti è che la vendita a domicilio è una modalità estremamente gradita perché dà la possibilità di vedere il prodotto prima di acquistarlo e di ricevere una consulenza personalizzata, cosa impossibile nell’e-commerce. E, dall’altro lato, consente di evitare le code e le situazioni di affollamento che potrebbero invece verificarsi nei negozi fisici».

Acquistare in sicurezza

La diffidenza e il timore sono stati superati anche grazie a un importante lavoro svolto da Univendita per formare e mettere in sicurezza gli incaricati alle vendite a domicilio. L’associazione ha infatti creato le linee guida per una vendita a domicilio in sicurezza: tutti i venditori delle aziende associate sono stati formati, dotati dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzanti) e svolgono le dimostrazioni di prodotto mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. In questo modo, la casa rimane il posto più sicuro, anche per effettuare acquisti.