Innovery e Experis Academy lanciano Cyber Security Analyst

Innovery e Experis Academy, lanciano il corso Cyber Security Analyst, con l’obiettivo di formare professionisti nell’ambito della cyber security e dell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici e delle reti, uno dei settori in cui si registra ancora la maggior mancanza di competenze e le aziende faticano a reperire personale qualificato.

Il percorso di studio, avviato in questi giorni, si concluderà entro il 17 luglio, e formerà 15 giovani neo laureati con le competenze e le abilità necessarie per operare all’interno di un SOC (Security Operation Center) e monitorare i sistemi di sicurezza aziendali per individuare e reagire ad eventuali minacce e attacchi informatici.

Causa la sospensione delle lezioni in presenza per via dell'emergenza sanitaria imposta dal Coronavirus su tutto il territorio nazionale, le lezioni dell'Academy saranno svolte in aula virtuale, una modalità innovativa che consente tuttavia di mantenere lo stesso grado di interazione di una lezione classica.

Alla fine di questo percorso, Innovery selezionerà 10 studenti che svolgeranno un periodo di prova di 3 mesi all'interno dell'azienda, approfondendo le loro conoscenza sulle tecniche e i protocolli per la sicurezza della rete e le metodologie più avanzate in materia di cyber security, seguiti direttamente dai professionisti di Innovery. Alla fine dei 3 mesi 7 candidati potranno ottenere un contratto di assunzione sulle base dei risultati conseguiti.

“In un momento in cui la Pandemia e il successivo Lockdown ha messo in crisi gran parte dell'economia globale, il comportato della cybersecurity diventa ancor più fondamentale per affrontare le sfide del futuro che abbiamo di fronte – spiega Gianvittorio Abate, Ad di Innovery – La sicurezza informatica riguarda moltissimi settori della società, dall'industria alla finanza, e la sua crescente complessità richiede competenze sempre più avanzate e professioni specializzati. Per questo ci stiamo impegnando con Experis Academy, che da sempre forma talenti nelle specializzazioni richieste dall'Industria 4.0.”

“In un mondo sempre più digitalizzato, con l’aumento del numero di attacchi informatici a danni di aziende ed istituzioni, cresce sempre più il bisogno di sicurezza e protezione dei dati, specie in seguito all’introduzione del GDPR e di modelli di smartworking. Una figura professionale esperta in cybersecurity può dunque fare la differenza all’interno delle aziende – spiega Ivan Fadini, Business Innovation Director di ManpowerGroup Italia - garantendo le misure di sicurezza e difendendo le infrastrutture aziendali. Per avvicinarsi alla professione è senz’altro necessario acquisire competenze di base che riguardano la gestione della sicurezza informatica e che si possono ritrovare nel corso di Experis in Cyber Security Analyst, che ha l’obiettivo di formare esperti di sicurezza informatica che abbiano competenze a 360° per prevenire, riconoscere e intervenire in modo efficace contro le minacce informatiche che interessano non solo i privati cittadini, ma anche le imprese e le organizzazioni.”