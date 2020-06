L'allarme del ministero del Lavoro: crollano i nuovi contratti

Dopo l'Istat, che ha certificato la crescita esponenziale degli inattivi, ora arriva la conferma che gli impieghi in Italia sono fermi al palo a causa del Coronavirus. La notizia arriva dal Ministero del Lavoro che fotografa una situazione per certi versi drammatici: nel mese di marzo le attivazioni di nuovi contratti sono crollate del 36,8%, con particolare rilievo per quelli a tempo determinato o delle lavoratrici donne e giovani, che sono più attive nei settori coinvolti dal lockdown.

Se si considera l'intero primo trimestre del 2020 si ottengono 2,5 milioni di attivazioni, oltre a 155mila trasformazioni a tempo indeterminato di contratti prima precari. Si tratta di un calo del 10,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono le donne (-12%) rispetto agli uomini (-9,1%). In realtà, la quasi totalità della flessione è da registrare alla performance senza precedenti di marzo. Nei 31 giorni del mese, infatti, si sono avute quasi la metà delle attivazioni (-41,9%) e -25,5% di trasformazione di contratti precari in rapporti stabili. Al contrario per i nuovi contratti a tempo indeterminato poco è cambiato rispetto al trend dei mesi precedenti: sono calati del 7,2%, “nella media del trimestre”.