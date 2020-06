Camorra, 59 arresti nel napoletano e sequestro da 80 milioni

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri del Ros stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata liberta' degli incanti. L'operazione colpisce i clan Puca, Verde e Ranucci operanti a Sant'Antimo (NA) e comuni limitrofi, e ha svelato "una fitta rete di cointeressenze sia in ambito politico sia imprenditoriale". In fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro. (ITALPRESS) abr/pc/com 09-Giu-20 08:48