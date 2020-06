Acconto Imu e Tari: scadenze e modalità nei principali comuni

Pandemia o non pandemia, con la metà di giugno di avvicina una delle scadenze fiscali più temute da imprese e famiglie: il versamento degli acconti Imu e Tari entro il 16 del mese. Una giungla fiscale nella quale i comuni, pur muovendosi in un quadro normativo globale, hanno scelto soluzioni diverse per cercare, quando possibile, di non appesantire troppo le tasche di cittadini e aziende, colpite dalla crisi post Covid-19.

Acconto Imu: scadenza confermata

La tendenza generale vede comunque gli enti locali orientati a confermare il pagamento dell’acconto Imu entro il 16 di questo mese, lavorando invece su scadenze differenziate per la tassa sui rifiuti. Tra i grandi capoluoghi di provincia, quelli che hanno elaborato una proroga o una moratoria per l’acconto Imu sono pochi e principalmente al Sud: Bari ha allo studio una moratoria, così come Messina, che pensa a uno stop per le famiglie e a una riduzione dell’importo per le imprese; Taranto ha in approvazione una misura che sposta la data del versamento al 16 settembre per le famiglie e al 16 dicembre per le imprese; Venezia ha posticipato di un mese, al 16 luglio.



Il gettito garantito dall’acconto Imu vale circa 10 miliardi e il fronte sostanzialmente unito dei comuni italiani è dovuto al fatto che il Governo non ha emanato disposizioni particolari in risposta all’emergenza Covid-19, nonostante la legge di Bilancio 2020 contempli la possibilità di proroghe decise localmente sulla base di “situazioni particolari” (forse la pandemia non lo è?). L’Esecutivo si è limitato all’esonero dalla prima rata delle attività che afferiscono al settore turistico. In sostanza, la linea dell’Imu è: paga e taci.

L’acconto Tari

Più variegato invece il caso del versamento dell’acconto Tari, tassa per il quale la maggior parte dei comuni più grandi ha scelto di rimodulare le date di scadenza o di accorparle. Oltre a questo, sono allo studio diversi sconti per le imprese mentre, anche in questo caso, le famiglie dovranno pagare anche se in difficoltà. Per queste ultime si distinguono i casi di Catania, Napoli, Padova, Palermo e Prato, dove sono allo studio possibili sconti, e l’esempio virtuoso di Taranto che ha già approvato la scontistica.

Tempi e modalità per l’acconto Tari

Le tempistiche e le modalità per l’acconto Tari per le imprese sono invece più variegate. A Genova le utenze colpite da lockdown possono pagare in unica soluzione entro il 15 novembre, mentre Bologna ha scelto la rata unica il 2 dicembre; prima rata posticipata al 30 settembre ad Ancona, Napoli, Taranto e Trieste, al 30 giugno a Firenze, Genova (fatto salvo quando sopra) e Prato, mentre altri comuni hanno scelto di distribuire le scadenze degli acconti tra luglio e agosto. Sconti per le imprese approvati a Bologna, Messina e Padova, mentre sono allo studio in buona parte degli altri grandi centri ad esclusione di Genova e Torino che non li prevedono.

Roma e Milano

Le due città più grandi d’Italia hanno entrambe allo studio possibili sconti della Tari per famiglie e imprese, mentre per la scadenza si sono mosse diversamente. La Capitale ha scelto come data il 30 settembre, sospendendo l’invio di avvisi di pagamento, accertamento e ingiunzioni fiscali e il pagamento di rate in scadenza dal 1 marzo al 30 giugno di atti già notificati e piani di rateazione, tranne quelli di annualità a rischio di prescrizione al 31-12-2020; Milano spalmerà la Tari su quattro rate da settembre a dicembre, il 15 di ogni mese. Per entrambe le città, invece, nessuna proroga o moratoria per l’acconto Imu del 16 giugno.

A Modena linea dura

Tra i maggiori capoluoghi di provincia, spicca il caso di Modena: nessuna proroga o moratoria per l’acconto Imu e nessuna nuova scadenza per la Tari, tassa per la quale né le imprese né le famiglie beneficeranno di sconti.