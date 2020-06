Open innovation: nuova challenge nel programma "Health Business" di Roche

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha messo in ginocchio il sistema socio-economico e in particolare l’ambito sanitario, creando una pesante battuta d’arresto per l’accesso alle cure. La necessità di rivoluzionare processi e prospettive ha messo in luce nuove sfide ed esigenze di pazienti e operatori sanitari e per questo, nell’ottica di supportare il Paese e le Istituzioni nella fase di ricostruzione, Roche lancia oggi una nuova challange all’interno di HealthBuilders, il programma di Open Innovation rivolto a realtà innovative (enti pubblici o privati, startup, PMI, ecc.) in grado di offrire soluzioni digital e non per le aree terapeutiche dell’Oncologia, delle Neuroscienze e delle Malattie Rare, attraverso progetti di cui sia già stata testata la validità, tramite un Proof of Concept, e i cui risultati siano già evidenti e presentabili.

La challenge, che resterà attiva tutto il mese di giugno, ha come obiettivi primari l’ottimizzazione dei servizi offerti nei centri sanitari, negli ospedali e nelle cliniche specializzate, per gestire e supportare i percorsi di cura in tempi più brevi possibili, e la gestione innovativa del paziente, attraverso la delocalizzazione delle cure, il monitoraggio e il supporto a domicilio o in remoto.

La call to action rappresenta, insieme al progetto “Roche si fa in 4” lanciato a inizio emergenza per far fronte alle difficoltà e ai bisogni del Sistema Paese, il costante impegno di Roche per fare la differenza ed essere al fianco dei pazienti e di chi se ne prende cura.

La migliore candidatura avrà l’opportunità di co-creare insieme a Roche un progetto pilota innovativo (qui www.rochehealthbuilders.it è possibile candidarsi).

L’iniziativa, nata lo scorso anno dalla consapevolezza che il settore healthcare si sta radicalmente evolvendo grazie a tecnologia e digitalizzazione, appare oggi ancora più d’impatto per il Sistema Paese che ha dovuto affrontare l’emergenza da COVID-19. Durante il lockdown il 50% delle visite di controllo è stato posticipato o annullato, così come le procedure ambulatoriali, si sono dimezzate le nuove diagnosi di tumore (20.000 in meno rispetto alle 370.000 dello stesso periodo nel 2019) e il 64% degli interventi chirurgici è stato rimandato, causando notevoli ritardi, lunghi tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie e preoccupazione di pazienti la cui salute è compromessa e che rischiano ora di ritardare ulteriormente i necessari trattamenti di follow-up.

Partendo da queste premesse, l’obiettivo di Roche HealthBuilders è quello di sviluppare, insieme alle realtà più all’avanguardia a livello internazionale, progetti che creino maggiore efficienza nei processi e nella fornitura di servizi, come soluzioni per la riduzione del tempo di attesa all’interno della struttura, il supporto logistico dei pazienti per raggiungere in sicurezza i centri, il sostegno e l’ottimizzazione del percorso di cura per nuove diagnosi, il miglioramento dei servizi erogati dalla struttura per evitare assembramenti, la gestione di screening ed esami preventivi per diagnosi di patologie in fase precoce, la delocalizzazione delle cure ospedaliere, il monitoraggio e il supporto a domicilio o in remoto dei pazienti.

La prima edizione ha raccolto circa 140 progetti provenienti da 5 Paesi diversi e attualmente Roche collabora con molte delle realtà che si sono candidate, per la realizzazione di servizi rivolti a medici e pazienti che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza sanitaria. Tra queste, Ugo, start up partner di Roche che è stata immediatamente reclutata a inizio emergenza per studiare soluzioni che minimizzassero gli spostamenti dei pazienti e dei loro caregiver; Nuvoair - fra i finalisti dell’edizione 2019 - che ha messo a punto uno spirometro digitale e una app per il monitoraggio del paziente con problemi respiratori e grazie a un percorso di accelerazione ha adattato la soluzione tecnologica al paziente con fibrosi cistica, particolarmente esposto ai sintomi da COVID-19; e PatchAI con cui Roche ha recentemente lanciato Smart Health Companion, una soluzione digitale per la presa in carico, la gestione, il monitoraggio e la cura del paziente onco-ematologico anche a distanza.

“Questa emergenza sanitaria ha profondamente modificato l'interazione medico-paziente e medico-medico subordinando la scelta della modalità a considerazioni rischio/beneficio e rendendo quindi la scelta dell'interazione "di persona" non necessariamente preferibile. Ogni momento del percorso di cura (diagnosi, consegna del trattamento, somministrazione, monitoraggio, ...) deve quindi essere profondamente rivisto con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei pazienti accanto all’efficacia della prestazione. Per fare questo occorrono nuove soluzioni e nuove competenze e con il programma Roche HealthBuilders stiamo cercando le migliori disponibili a livello internazionale. - commenta Elia Ganzi, Integrated Customer Management Director di Roche Italia. - Non si tratta di un evento spot ma di un impegno che l'intera azienda vive con dedizione e responsabilità. Siamo convinti che l'Open-Innovation sia un imprescindibile fattore abilitante di sostenibilità e centralità del cliente per l'intero Sistema Sanitario Nazionale”.