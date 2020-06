NexumStp, cinque nuovi studi entrano nella società di consulenza

L’azienda per la consulenza fiscale, legale e del lavoro che oggi assiste oltre 10 mila imprese in tutta Italia amplia la sua struttura con l’ingresso di nove nuovi soci. Si tratta dello studio Pezzoli e Partners di Milano, di Gavioli Naldi Studio Associato di Bologna, di Micaela Laura, Marco Nardini, Massimo Nardini e Paolo Operti già soci dello studio LF & Partnersdi Torino, dello studio Degortes che ha sede a Olbia e dello studio Matteucci di Roma.



Un passaggio importante che nasce proprio da un processo di aggregazione tra professionisti e rappresenta un esempio di successo di questa tendenza. Lo dimostra la recente classifica internazionale del Financial Times FT 1000 delle società a più rapida crescita in Europa in cui NexumSTP ha ottenuto il 61° posto, seconda a livello internazionale nel settore del management consulting. “Il prossimo anno puntiamo al podio”, dice Paolo Stern, presidente della società. “Il nostro obiettivo 2020, nonostante i problemi economici che il Paese affronterà a causa della pandemia, è raggiungere un volume d’affari aggregato di 30 milioni di euro ed essere già presenti in almeno 15 regioni italiane”.



L’allargamento della struttura alle nuove realtà significa per NexumSTP poter garantire una capillarità sempre più diffusa a livello nazionale e regionale dei propri servizi di consulenza e la possibilità di usufruire di competenze specialistiche ancora più ampie e differenziate. “In un Paese articolato come il nostro è fondamentale la connessione con il territorio. La conoscenza delle problematiche e dei punti di forza di ciascuna zona, le specificità delle filiere produttive sono elementi che solo chi vive il territorio può conoscere. Considerata la grande importanza della normazione locale, avere degli specialisti affermati per ogni regione d’Italia è un punto di forza unico”, prosegue Stern.



La presenza capillare consente dunque di acquisire esperienza in una specifica economia locale, ognuna con particolari caratteristiche e punti di forza, e trasferirla in altri territori creando sinergie e proficue contaminazioni: a Milano sono i settori della moda, della finanza e del turismo di qualità a fare scuola, a Bologna e in generale in Emilia Romagna il tessuto imprenditoriale è dominato dalle Piccole e medie imprese, nel Lazio si sono affermate esperienze di terziario, tradizionale ed avanzato, e, non è una sorpresa le startup innovative, ecc.



Per i clienti di NexumSTP il vantaggio principale consiste nella possibilità di avvalersi di una assistenza sempre più veloce, attenta e qualificata grazie al fatto che tutti i nuovi studi hanno una esperienza di almeno vent’anni nel settore. Ogni nuovo socio è un professionista noto ed affermato. Tutti sono portatori anche di competenze trasversali che arricchiscono e coadiuvano il management di NexumSTP. A corredo degli ordinari organi previsti per una società per azioni lo statuto di NexumSTP prevede anche dei comitati tecnici, coordinati dal responsabile Gianluca Petricca. In questo periodo il comitato tecnico area lavoro della società, ad esempio, si è riunito per analizzare le problematiche connesse all’emergenza Covid19. Da una analisi corale fatta da più professionisti presenti nelle varie regioni otteniamo un grande approfondimento a tutto vantaggio dei nostri assistiti.



Mauro Zanin, partner di NexumSTP aggiunge: “Siamo convinti che la formula delle società tra professionisti sia una strada vincente. Crediamo a una collaborazione organizzata secondo una struttura che si pone come alternativa al networking che riteniamo non garantisca la stabilità dei rapporti. Il modello delle aggregazioni consente maggiori opportunità di crescita grazie alle sinergie e alla continuità con le realtà con cui si collabora. Inoltre, insieme si risparmia e si ha la possibilità di avvalersi delle capacità e professionalità di manager dedicati ad attività complesse e specialistiche come la gestione del capitale umano o le attività IT per la digitalizzazione”.