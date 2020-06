La sanificazione? Copiamola dalla natura

Prima che il coronavirus fermasse il mondo, c’era già qualcuno pronto a fermare il coronavirus basandosi su processi elettrochimici già presenti in natura. Si tratta di una start up italiana ad alta innovazione tecnologica, fondata ad aprile 2019 dall’incontro di professionisti con esperienza ventennale nei settori delle tecnologie ambientali, energie rinnovabili, efficientamento energetico, illuminotecnica, manufacturing e consulenza: Sanixair (www.sanixair.com), un contenitore d’eccellenza delle più avanzate tecnologie esistenti sul mercato mondiale per la sanificazione dell’aria indoor ed outdoor. I componenti del team detengono a titolo personale 8 brevetti internazionali e la società opera già con partner tecnologici di fama mondiale. «Siamo nati con il core business del B2B, pensando principalmente ai luoghi di lavoro e ai grandi spazi aperti al pubblico», spiega a Economy il ceo di Sanixair Francesco Dattilo. «Attualmente produciamo e assembliamo nel nostro stabilimento nella provincia di Milano, ma vista la forte richiesta stiamo valutando altre due unità produttive rispettivamente in Emilia Romagna e in Piemonte».

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, in cui si traccorre l’85% del proprio tempo, è normata dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, che include le disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici: ventilazione o livelli di umidità relativa inadeguati, così come variazioni eccessive di temperature e scarsa pulizia e manutenzione, o ancora circolazione di inquinanti chimici trasportati dall’aria, possono compromettere notevolmente la qualità dell’aria che respiriamo anche negli ambienti chiusi, permettendo la proliferazione nelle condotte dell’aria di virus, batteri, agenti chimici e odori molesti. In un mercato dominato dai sistemi di filtrazione meccanica, Sanixair ha introdotto un sistema rivoluzionario che affronta il tema della sanificazione ambientale con approccio durevole anziché transitorio, utilizzando tecnologie che riproducono fenomeni naturalmente presenti in natura. Riduce notevolmente l’impatto ambientale, perché esclude l’utilizzo di detergenti e disinfettanti artificiali, sostanze potenzialmente nocive per l’uomo (come una concentrazione eccessiva di ozono) ed evita la necessità di smaltire materiali di consumo, come avviene ad esempio con i sistemi meccanici che si basano prevalentemente sull’utilizzo di filtri che, per mantenere l’efficacia, devono essere sostituiti con grande frequenza.

Il sistema Sanixair, infatti, utilizza la Pco (Photo Catalytic Oxidation), meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, una tecnologia approvata ed utilizzata dalla Nasa per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali, dove una delle prerogative principali è la qualità e la salubrità dell’aria negli spazi ristretti delle navicelle spaziali. La tecnologia Pco imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un processo che grazie all’azione combinata dei raggi UV del sole, dell’umidità relativa presente nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera ioni ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche. La reazione fotochimica che si genera grazie alla fotocatalisi permette quindi di distruggere con un principio attivo assolutamente naturale le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus, muffe, ossidi di azoto e odori. Inoltre, il sistema Sanixair è più sostenibile anche da un punto di vista economico: la startup ha infatti trasformato la vendita di un prodotto in noleggio a lungo termine di un servizio chiavi in mano.

Non solo: Sanixair ha messo a punto un sistema di monitoraggio in continuo da remoto utilizzando sonde particolari (alcune progettate dal team R&D interno), gateway e centraline di raccolta dati, nonché piattaforme di gestione degli stessi per offrire ai clienti report periodici sulla funzionalità dei sistemi e sul mantenimento d’efficacia degli stessi, così da garantire il rispetto delle normative vigenti, anche le più recenti, in ambito di sanificazione. Il sistema IoT permette una manutenzione predittiva, un controllo in tempo reale delle condizioni di funzionamento Sanixair e degli alert che segnalano eventuali anomalie. Entro settembre 2020 sarà disponibile il sistema IoT sviluppato in partnership con Microsoft utilizzando la piattaforma di cloud computing Azure Sphere, che oltre alle performance tecnologiche soddisfa i più alti standard di sicurezza della protezione dei dati. Sanixair, infatti, è uno dei 16 progetti pilota selezionati da Microsoft in area Emea per l’utilizzo di Azure Sphere. «Entro l’autunno saremo pronti con la piattaforma IoT ulteriormente perfezionata e progettata in collaborazione con Microsoft per il controllo a distanza del sistema di sanificazione, in grado di lanciare alert per eventuali anomalie, predittiva e una raccolta dati con sonde sulla qualità dell’aria e sul livello di sanificazione raggiunto», sottolinea il ceo.

E per i privati? «Avevamo già previsto nel nostro piano di sviluppo di estendere il raggio d’azione ai prodotti B2C e, con l’emergenza creata dal Covid-19, stiamo investendo molte energie per accelerare anche su questo fronte. Stiamo potenziando la produzione di strumenti stand-alone come sanificatori di dimensioni contenute e di facile installazione per appartamenti e spazi ridotti, device personali come BreatheMe, ionizzatore adatto a chi soffre di allergie e asma, che protegge anche da virus e batteri, e complementi d’arredo come le lampade di design Heli, Health&Light, che usano una privativa di Sanixair utilizzando un sistema di aria forzata combinata a un sistema di fotocatalisi».