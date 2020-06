LA MIA FASE 2/ Toschi (BayWa): «Abbiamo continuato a lavorare... con la stessa energia»

BayWa r.e. Italia, fa parte del gruppo tedesco BayWa AG e siamo un global player nel settore della green energy. Siamo operativi in Italia dal 2013 nel comparto eolico e fotovoltaico, con un particolare focus sullo sviluppo e la realizzazione di progetti, la gestione di impianti di produzione e il trading di energia.

L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese nella seconda metà di febbraio, ci ha portato ad adattarci velocemente alla nuova situazione e stiamo procedendo, tutt’ora, anche se in maniera diversa, sui vari fronti delle nostre attività senza alcuna interruzione del business. Abbiamo attivato immediatamente, nella maniera più estesa possibile, la modalità di lavoro da remoto, pianificando oltre alle quotidiane attività anche riunioni virtuali settimanali con i diversi team di lavoro. Abbiamo inoltre istituito una task force interna con una casella di posta dedicata ai dipendenti.

La task force invia tutt’ora aggiornamenti settimanali in relazione alla sicurezza personale e al contenimento del virus, sempre nel rispetto delle direttive governative. La stessa ha organizzato e regolamenta il progressivo rientro in azienda che è iniziato dal 4 maggio. Sul fronte esterno stiamo gestendo i rapporti con le pubbliche amministrazioni attraverso video call, una metodologia totalmente nuova poiché le riunioni con tali interlocutori finora sono sempre avvenute di persona.

L’emergenza sanitaria non ha quindi fermato le nostre attività e il loro corso è stato modulato in funzione delle esigenze delle diverse attività che svolgiamo. La gestione delle attività presso gli impianti di produzione di energia è stata effettuata cercando di combinare nella maniera ottimale la tutela della salute dei nostri dipendenti con le necessità di adempiere agli obblighi contrattuali, dando la precedenza agli interventi di manutenzione straordinaria non procrastinabili per non compromettere la produzione di energia. Per le attività gestibili da remoto abbiamo optato per lo smart working e non abbiamo avuto difficoltà poiché era una modalità già utilizzata da buona parte dai nostri dipendenti. Durante questi mesi di lock down il comparto dello sviluppo e costruzione ha firmato alcuni contratti e abbiamo presentato, in via telematica alle PA, i documenti propedeutici all’ottenimento di alcune autorizzazioni.

Durante questo periodo abbiamo dato una forte accelerazione alla digitalizzazione, processo già in atto a livello globale dell’azienda e che in questi ultimi tempi ha visto una netta crescita. L’emergenza ci ha dimostrato che la maggior digitalizzazione dei processi aziendali costituisce un validissimo supporto e aiuto nella gestione dell’attività e che quindi è necessaria e non rinviabile.

I nostri uffici sono aperti: le procedure interne regolano gli accessi agli uffici in ottemperanza alle norme di prevenzione e protezione. Continuiamo a suggerire la modalità lavoro da remoto a tutti quei dipendenti che non hanno l’improrogabile necessità di rientrare in ufficio.

Abbiamo inoltre valutato il rientro presso il luogo di lavoro considerando anche il tema della sostenibilità.

Da anni monitoriamo e misuriamo le emissioni dovute alla nostra attività poiché rientra tra i nostri obiettivi quello di essere un’azienda a impatto zero.

La riduzione degli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, così come la riduzione dei viaggi e delle trasferte forzatamente evitate nel periodo di lockdown, contribuisce alla diminuzione delle emissioni in atmosfera. Dall’esperienza vissuta pensiamo di poter organizzare in maniera diversa queste attività avendo sperimentato la possibilità di lavorare in maniera efficace anche senza effettuare o comunque limitando gli spostamenti.

Crediamo fermamente che l’energia rinnovabile giocherà un ruolo cruciale nella futura ripresa post Covid-19 dell’Italia. Come BayWa r.e. abbiamo una pipeline italiana di impianti eolici e fotovoltaici di oltre 800 MW, con conseguenti investimenti da circa 800 milioni di euro. Siamo convinti che le energie rinnovabili possano essere un volano significativo per la ripresa economica, riuscendo a far coesistere in maniera armonica gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, con nuove occasioni di business, incremento dei posti di lavoro e opportunità di reinventare la società.

L’impegno del Governo e della Commissione Europea saranno decisivi per sostenere il comparto aiutando le imprese in modo da far ripartire il settore e la ripresa economica generale quanto prima. Resta comunque necessaria la semplificazione di tutte le procedure autorizzative, che si dimostrano come sempre lo scoglio più grande nel settore delle FER.

Concludendo, posso quindi affermare che questa emergenza ha accelerato le sfide aziendali già in essere prima del lock down e che questo sarà un anno ancora più competitivo per noi di BayWa r.e.

*Amministratore delegato BayWa r.e.