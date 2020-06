LA MIA FASE 2/ Marchetto (Somec): «Ricominciamo, tutti insieme»

Siamo tra i fortunati che si sono fermati ma solo per un attimo, solo a livello produttivo. Nel momento del lock -down avevamo già riorganizzato in smart working una delle componenti principali della nostra offerta, l’attività di design e progettazione, ed abbiamo attivato un fermo produttivo parziale, solo negli stabilimenti nazionali, mentre l’attività all’estero proseguiva.

Appena il tempo di riorganizzare le idee e pensare al da farsi. La nostra visibilità temporale sugli ordini ci è stata di grande aiuto, decisioni strategiche come quella di diversificare il nostro mercato si sono rivelate efficaci, quasi in anticipo sulle aspettative. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo veramente internazionale, che grazie alla produzione in prossimità ha potuto continuare ad operare, anche se a fasi alterne nelle varie regioni del mondo. Tutto ciò ci permette di poter essere sereni nel garantire la continuità di impiego alle 800 persone che compongono il gruppo.

Durante il lock-down grazie alla modalità smart working e alle video conferenze, abbiamo cercato il confronto continuo con tutti gli stakeholder esterni: clienti, fornitori, investitori. Abbiamo dialogato per pianificare con gli stakeholder interni, dialogo che ci ha consentito di rispettare la maggior parte delle consegne, alcune solo con un lieve ritardo. Abbiamo continuato la nostra strategia di sviluppo, tanto da concludere un’acquisizione.

Il breve periodo di fermo produttivo ha avuto anche dei risvolti positivi (ci auguriamo sia stato così per tutti): ci ha permesso di riflettere lontani dalle sollecitazioni dell’attività giornaliera.

In quel periodo di forti incertezze ci siamo interrogati sul futuro dei settori nei quali operiamo: il gruppo, riconosciuto nel mercato per la capacità di offrire soluzioni innovative per i progetti dei propri clienti è ben posizionato per giocare una parte da protagonista nell’aiutare a definire il mondo di domani.

“Building everyday the world of tomorrow”, la nostra mission, è quello che facciamo con molta passione dall’inizio della nostra storia. Ogni giorno cerchiamo di trovare soluzioni che si adattino alle esigenze di progetti e richieste che non sono mai le stesse, che curiamo dall’inizio alla fine sino a consegnare soluzioni totalmente chiavi in mano. Ogni giorno progettiamo spalla a spalla con i clienti per aiutarli a raggiungere gli obbiettivi. Lo abbiamo fatto da 40 anni ogni giorno, oggi ancora di più.

Guardiamo avanti con proattività, coraggio ed ottimismo rimanendo fedeli alla natura resiliente e ingegnosa che caratterizza le nostre radici e preservando la nostra flessibilità, particolarmente necessaria in questi sfidanti contesti di mercato. L’anno fiscale 2019 è stato per tutti noi ricco di soddisfazioni sotto ogni punto di vista e ha confermato il trend di crescita che caratterizza il nostro gruppo ormai da anni. Tutte le nostre aree di business sono cresciute organicamente ed è proseguita parallelamente la strategia di crescita per acquisizioni. I risultati conseguiti ci riempiono di stimoli per un maggiore impegno e una maggiore focalizzazione sugli obbiettivi aziendali futuri che sappiamo passare attraverso un 2020 che si prefigura estremamente ricco di sfide ma anche di opportunità. Operiamo principalmente nei settori navale e civile, che corrispondono alle due business units seascape e landscape: a fine 2019 il loro impatto sul totale dei ricavi si attestava rispettivamente al 64 % e al 36% ma a tendere ognuna peserà per il 50% del valore della produzione. Grazie alla strategia di diversificazione condotta siamo consapevoli di godere di una posizione di privilegio forti di un portafoglio ordini di 638 milioni di euro a fine 2019, che non ha subito variazioni significative.

La cultura aziendale di Somec, abituata a studiare e pianificare progetti che prendono forma definitiva a due o tre anni di distanza nel futuro, ci ha donato una forma mentis diversa. Forse è per questo che alcuni interlocutori si stupiscono di quello che può sembrare un facile ottimismo, ma i nostri piani e progetti vivono in un orizzonte temporale che ha già superato la Fase 2.

La nostra “ripartenza” la vediamo così: basata sul dialogo e sul vero gioco di squadra, dove se vince uno vincono tutti. Un nuovo atteggiamento verso il futuro che va riprogettato che dovrebbe coinvolgerci tutti, per fare diversamente e meglio cose che prima davamo per scontate.

Non da ultimo la capacità innovativa e gli investimenti effettuati nella ricerca e sviluppo consentono a Somec di seguire con maggiore velocità ed efficacia i cambiamenti del mercato, anche quelli che potrebbero essere determinati dal una modifica delle abitudini di vita, ed eventualmente di viaggio.

Progettare, dunque. Nella sua etimologia latina letteralmente significa “lanciare avanti”. Già nella sua origine implicitamente delineava la progettazione come un atto di coraggio. Anche design deriva dal latino, designare: un atto di arbitrio, di scelta. La nostra fase due la vogliamo pensare così: coraggio e fiducia nel fare delle scelte, nel progettare il futuro.

* presidente di Somec