Coronavirus, 280 nuovi casi. Nessun contagio in sette regioni

Sono 270 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in aumento dello 0,1% rispetto a ieri. Sono invece 65 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano. Sale così a 33.964 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. In ben 7 Regioni, però, non si registrano nuovi casi rispetto a ieri (si tratta di Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) e in altre 5 Regioni si è registrato un solo nuovo contagio. In tutta Italia gli attualmente positivi, in totale 34.730, sono scesi di 532 unità rispetto a ieri, mentre i guariti sono aumentati di 747 e in tutto sono 166.584. Lo riporta Adnkronos. La situazione è in costante miglioramento anche negli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 4.729 (-135 nelle ultime 24 ore), i pazienti in terapia intensiva 283 (-4). In isolamento domiciliare si trovano ancora 29.718 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 235.278 (+280). In tutto sono stati eseguiti 4.263.647 tamponi. I casi testati sono 2.643.489.