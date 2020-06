Confcommercio, ad aprile in netto aumento l'Indice del disagio sociale

ROMA (ITALPRESS) - Il Misery Index di Confcommercio, l'indice del disagio sociale, si e' attestato ad aprile su un valore stimato di 41,9 in aumento di 22 punti rispetto a marzo, toccando un livello mai raggiunto prima (l'indice e' calcolato dal 2007) a seguito del peggioramento del mercato del lavoro. La decisa riduzione delle forze di lavoro - -758mila unita', somma dei cali degli occupati (-274mila) e dei disoccupati (-484mila) - e il contemporaneo aumento degli inattivi (+746mila) ampliano l'area degli scoraggiati. Allo stesso tempo ad aprile, considerato che la quasi totalita' delle ore di CIG autorizzate era con causale Covid-19, si e' scelto di utilizzare come tiraggio - la quota delle ore autorizzate effettivamente utilizzate - una percentuale del 95%. Ad aprile il tasso di disoccupazione ufficiale si e' attestato al 6,3%, in diminuzione di 1,7 punti rispetto a marzo e di 3,9 punti sull'anno, collocandosi al livello piu' basso da novembre 2007. Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, la situazione si conferma gia' meno favorevole. Il blocco delle attivita' ha determinato un aumento di persone che vivono una situazione di forzata riduzione dell'orario di lavoro, portando il tasso di disoccupazione corretto al 10,1%, in diminuzione anch'esso su marzo. Ad aprile 2020 le ore autorizzate di CIG si sono attestate su di un valore di oltre 772 milioni, delle quali il 98% con causale Covid-19, a cui si associano oltre 85 milioni di ore per assegni erogati da fondi di solidarieta'. Queste cifre registrate in un solo mese sono assimilabili a quanto avvenuto nell'intero 2009, fenomeno che rende fuorviante il calcolo di qualsiasi tasso di variazione rispetto ad altri periodi temporali. (ITALPRESS). sat/com 08-Giu-20 10:06