Il Piano Colao, il labile confine tra l'utile e l'ovvio

Tutto giusto, tutto buono: e del resto, come ipotizzare il contrario? Il “Piano Colao” consegnato ieri al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dalla task-force nominata per disegnare le linee guida della “ripartenza” dell’economia italiana, è un bellissimo documento, di 121 pagine (partorito, del resto, da 17 commissari), che elenca moltissime cose, tutte intelligenti, per niente divisive, in qualche addirittura affascinanti.

Tali da rasentare l’ovvietà, in alcuni casi; e in altri, da sfociare nella politica operativa, rubando il mestiere del governo: come quando propone “la rimozione del contagio Covid-19 dalle responsabilità penali del datore di lavoro, la promozione dello Smart Working e una deroga temporanea per consentire il rinnovo dei contratti a tempo in scadenza, tutte iniziative atte a superare vincoli che oggi ostacolano la difesa dell’occupazione”, le stesse cose che ripetono da sempre tutte le associazioni imprenditoriali, dalla Confindustria in giù, senza che da parte del governo siano arrivati apprezzabili segnali di reazione. Ma tant’è: repetita, juvant.

Per completezza – e rinviando al documento integrale – si possono utilmente riepilogare i sei capitoli chiave nei quali Colao & C. hanno suddiviso il loro lavoro:

• Le Imprese e il Lavoro, cioè i locomotori della ripresa, che – ma guarda un po’! – vanno sostenuti e agevolati, per determinare grandi innovazioni nei sistemi di produzione.

• Le Infrastrutture e l’Ambiente, naturalmente destinate a diventare “il volano del rilancio” anche in virtù – manco a farlo apposta – degli investimenti

• Il Turismo, l’Arte e la Cultura: devono diventare il brand del Paese, il documento se ne occupa in venti pagine diverse, ed era ora.

• La Pubblica Amministrazione: dovrà diventare alleata dei cittadini, fosse vero…

• L’Istruzione, la Ricerca e le Competenze: sono naturalmente fattori chiave dello sviluppo.

• Gli Individui e le Famiglie: ecco i protagonisti del futuro, del cambiamento e dell’innovazione.

Ora la vera domanda è: ma gli Stati Generali dell’Economia che il premier Conte vuole riunire quanto prima, che ci devono fare, di questo piano? Studiarselo per contestarlo, integrarlo, approvarlo e poi decidere come approvarlo? Ma allora che si riuniscono a fare, se la traccia del loro lavoro creativo è già questa?

E se invece gli Stati Generali dovessero dire cose diverse, come la mettiamo?

Però, fermiamoci un attimo: potrebbe mai dire chicchessia, sano di mente, che il turismo e la cultura e l’arte non sono importanti per l’Italia? E cosa può esserlo, allora, l’industria carbonifera?

O che gli individui e le famiglie siano i protagonisti del futuro: e chi, allora, gli scoiattoli rossi del Canada?

O che l’istruzione, la ricerca e le competenze non devono essere fattori chiave per lo sviluppo? Dirlo, lo dicono tutti da sempre, soprattutto quelli che hanno tagliato i fondi per la ricerca, smantellato l’istruzione e scelto un disoccupato disorganizzato come ministro degli esteri…

O chi potrebbe dire che la Pubblica Amministrazione dovrà essere nemica dei cittadini? Più ancora di quanto non lo sia?

No: è andata com’era ovvio che andasse. Il piano Colao è quel che poteva essere, un onesto impasto di ovvietà di buon senso mescolate a qualche volo d’angelo più o meno visionario, del tutto decontestualizzato dall’Italia vera di oggi. Alla domanda secca: “vi piacerebbe un’Italia così”, la risposta non può che essere un corale, tonante. “certo che sì”. Ma è la stessa risposta che daremmo noi tutti alla domanda: “Vi piacciono gli spaghetti?”.