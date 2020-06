Cassazione: il layout di una catena di negozi è proteggibile

Quella dei negozi KIKO non costituisce una mera idea astratta, bensì “una specifica forma espressiva, un progetto ben definito di arredamento di interni, destinato ad essere replicato con caratteristiche identiche nella concreta progettazione dei punti vendita Kiko”. Ne discende che è scorretta l’imitazione pedissequa messa in atto ai suoi danni dal concorrente, con conseguente definizione del risarcimento dovuto.

La Corte di Cassazione pone la parola fine alla querelle che ha visto contrapposti per alcuni anni due importanti marche di prodotti cosmetici, in lotta tra di loro per l’imitazione posta in essere ai danni dell’idea creativa e di layout dei negozi adottata da Kiko e declinata nello stesso modo presso 40 negozi in tutta Italia.

Kiko (difesa dagli avvocati Giorgio Mondini, Giacomo Bonelli e Fabio Ghiretti di Mondini Rusconi Studio Legale unitamente a Marco Ricolfi dello Studio Weigmann, ndr), ha ottenuto la definitiva affermazione della tutelabilità sul piano del diritto d’autore del lay-out dei suoi negozi, così come della sua illegittima ripresa ad opera dagli analoghi negozi della concorrente Wjcon.

In merito alla natura del lay-out dei negozi, la Cassazione ha stabilito che “un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara ‘chiave stilistica’ di singoli componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile come opera dell’architettura”, e ciò “a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile”.

La Corte si è inoltre pronunciata sul requisito della originalità-creatività nelle opere dell’architettura, rilevando come, pur essendo esse per definizione forme di “arte applicata”, non trova ad esse applicazione il requisito del valore artistico previsto per le opere del disegno industriale, essendo invece necessario e sufficiente, in linea con la giurisprudenza europea, che l’opera “rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo” e che dunque “la sua realizzazione non sia stata frutto di considerazioni di carattere tecnico, di regole o altri vincoli che non lasciano margini per la libertà creativa”.

Stabilita la proteggibilità del lay-out, la Cassazione ha confermato il giudizio espresso in appello secondo cui nell’allestimento dei punti vendita Wjcom vi fosse “sia nella impressione visiva di insieme sia nella composizione strutturale, una sostanziale riproduzione degli elementi caratterizzanti l’arredamento di interni per la loro combinazione”; si ha violazione dell’esclusiva d’autore non solo quando l’opera è copiata integralmente, ma anche nel caso di contraffazione parziale che ricorre allorché “i tratti essenziali dell’opera anteriore si ripetono in quella successiva”, come avvenuto nel caso in esame.

La vertenza passa ora ad un nuovo grado di giudizio in appello per la rideterminazione del danno da risarcirsi a KIKO.