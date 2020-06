Blu al plurale, così Marevivo e Banor celebrano gli oceani

Celebrare la giornata mondiale degli Oceani: è con questo intento che Banor Sim e Marevivo hanno organizzato per lunedì 8 giugno "Blu al Plurale", un evento in streaming (qui il link al canale) che vuole approfondire tematiche legate al mare. Alle 17.45 Luca Mercalli, climatologo, racconterà come i cambiamenti climatici riguardano gli oceani. Alle 18.25, Angelo Meda, responsabile della ricerca sugli Esg di Banor Sim si confronterà con la sottosegretaria del Mise Alessandra Todde, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, e Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr. Infine, alle 19.10 un dialogo tra Alessandro Gassman e Licia Colò sul tema della tutela della biodiversità.