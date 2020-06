Ilva, Patuanelli apre all'ingresso di Cdp nel capitale

"Se vuole andarsene, andasse". La prosa incerta è quella del ministro dello sviluppo economico, al secolo Stefano Patuanelli, che se la prende con Mittal sulla spinosissima questione Ilva, anzi, ex-Ilva, che questa sera vedrà l'incontro tra le parti sociali. L'acciaieria più grande d'Europa, da anni oggetto di un tira e molla che ha poco di decoroso e che dà lavoro a migliaia di persone a Taranto, era alla fine rientrata sotto il cappello di ArcelorMittal. Il gruppo sede in Lussemburgo vorrebbe prorogare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che è stata attivata nel 2019 e poi prorogata, anche a causa del Covid, a blocchi di 13 settimane. Attualmente, il provvedimento coinvolge già più di 1.200 persone, ma con il nuovo piano si arriverebbe a 8.000.

Ed è qui che Patuanelli non ci sta, spiegando che in tal caso si applicherebbero "le clausole di uscita" previste dal contratto. E aggiunge: "Do per scontato che arriverà un piano non in linea con quanto discusso a marzo e con quanto si aspetta il governo". Alla domanda sul possibile ingresso dello Stato con Cassa depositi e prestiti, Patuanelli afferma: "È quasi inevitabile". Ad ogni modo oggi "non ci si può più permettere di ragionare su una crisi aziendale, Taranto forse è il tavolo di crisi più ampio ma se guardiamo al caso singolarmente facciamo un errore". "Serve un piano strategico per la filiera".