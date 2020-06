Iervolino Entertainment sigla un accordo con la Repubblica Serba

Iervolino Entertainment Spa (“IE”), società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, annuncia la firma di un Memorandum of Understanding (“MoU”) con la Repubblica Serba per la produzione di contenuti web in formato short content attraverso la neocostituita società totalmente controllata di diritto serbo Iervolino Studios d.o.o..

Iervolino Studios collaborerà con società nazionali serbe con l’obiettivo di creare una significativa capacità produttiva di serie animate short content (durata di circa 5 minuti), in grande ascesa nel settore dell’audiovisivo a livello mondiale, sfruttando le Intellectual Properties (“IP”) già in possesso di IE.

Nell’ambito di questa intesa, Iervolino Studios, ha firmato un MoU con Archangel Digital Studios, primaria società serba il cui core business è la produzione di contenuti animati, per la concessione in licenza dei diritti d'autore di personaggi animati del film d'animazione intitolato "Arctic ", che verranno successivamente disciplinati tramite contratti ad-hoc sottoscritti tra le parti e riferiti alle singole opere.

Nel dicembre 2019, infatti, Iervolino Entertainment ha acquisito dalla società Short Art Media LLC sette IP, spin-off del film “Arctic”, per la produzione di short content per un costo di oltre 11 milioni di euro che verranno conferite, insieme ad altre due IP, da IE in Iervolino Studios.

Il Memorandum of Understanding vincolante firmato con Archangel Digital Studios, prevede che Iervolino Studios fornisca, oltre alla licenza delle sopra citate IP, servizi di produzione connessi alla realizzazione delle serie, incluso il processo produttivo (la "Pipeline"), le varie fasi di lavorazione e lo sviluppo del progetto. La società serba, dal canto suo, si impegna a finanziare (attraverso pre-vendite e finanziamenti) il 100% del budget di produzione delle serie.

Questo accordo rappresenta un'opportunità molto importante per Iervolino Entertainment, in quanto permette alla Società l'accesso ai mercati dell'Europa dell'Est e della Russia e a potenziali nuovi flussi di ricavi.

Andrea Iervolino, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “L’apertura di questo studio ci permetterà di sfruttare e monetizzare ancora di più le nostre Intellectual Properties, e di diminuire notevolmente le attività attualmente affidate in outsourcing internalizzando ampiamente il processo produttivo tra lo studio italiano e quello serbo, aumentando le sinergie aziendali infragruppo e, di conseguenza, incrementando i ricavi e margini. Vorrei ringraziare il Governo della Serbia, che ha riconosciuto l'importanza del piano di business della neo costituita Iervolino Studios e che ci ha permesso in brevissimo tempo di siglare questo accordo. Inoltre ringrazio la società Archangel Digital Studios per il grande sforzo produttivo e di investimento che si sta accingendo a fare, al fine di finanziare contenuti audiovisivi attraverso lo sfruttamento delle nostre IP.”