Il made in Italy si difende con la blockchain

L’eccellenza del made in Italy passa principalmente attraverso il lavoro delle piccole e medie imprese; un lavoro spesso minacciato, all’estero, dagli scempi del cosiddetto “Italian sounding”, che spaccia per tricolori quelli che in realtà sono dei vili tarocchi. La blockchain può aiutare a difendere qualità, storia e originalità dei nostri prodotti, come dimostra Genuine Way, startup che ha sviluppato proprio una tecnologia, portandone alla luce valori come ecosostenibilità e impatto sociale. Con la semplice scansione di un QR Code con lo smartphone, il consumatore ha accesso a un mondo di informazioni, a garanzia della provenienza e della qualità di ciò che sta acquistando.

A supporto delle Pmi

Genuine Way è una società di software nata nel 2019 dall’idea di un gruppo di giovani imprenditori, che crea soluzioni digitali per aziende di piccole e medie dimensioni che desiderano digitalizzare i propri prodotti fisici con etichette intelligenti e strumenti di connettività.



«Ci definiamo come un’azienda B2B-4C, nel senso che lavoriamo al fianco delle imprese e al servizio del consumatore - spiega Walfredo della Gherardesca, uno dei fondatori e Ceo di Genuine Way. - La nostra mission è quella di promuovere, attraverso la tecnologia, un consumo consapevole, dando risalto alle aziende che producono in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale rispettando la tradizione. Creiamo un punto di incontro tra i brand e i consumatori, ponendoci nei confronti dei primi nella doppia veste di fornitore e consulente tecnologico e verso i secondi come un portale attraverso cui raggiungere una maggiore consapevolezza di ciò che si sta acquistando».

I vantaggi della blockchain

Come sottolinea l’azienda, sono molti i vantaggi nell’ impiegare la tecnologia blockchain per le Pmi, in primis la completa tracciabilità dei loro prodotti, utile in settori del made in Italy dove la qualità del lavoro artigianale ne comporta un’importante differenza rispetto ad altri, come nel food&wine, nella moda e nel design. «Basta uno smartphone - continua della Gherardesca - e il cliente viene a conoscenza della filiera produttiva e dell’impatto sociale e ambientale dei prodotti che sta acquistando, in totale trasparenza. Tutta la documentazione aziendale, infatti, una volta caricata sul nostro database non può essere più modificata ma solo aggiornata».

Nuovi strumenti per nuovi business

Genuine Way è attiva da sei mesi sul territorio italiano e svizzero ed è uno dei pochi operatori del settore blockchain che si rivolge soprattutto a imprese di piccole e medie dimensioni: «I nostri clienti target al momento sono i giovani imprenditori che hanno dimestichezza con gli strumenti digitali e intuiscono le potenzialità della blockchain. Dal lato dei consumatori in Italia c'è ancora poca consapevolezza di questi strumenti, con tassi di interesse del 10%, contro il 15% della media degli Stati Uniti e il 20% in Asia».



Proprio l’esperienza al di fuori dell’Europa ha convinto della Gherardesca delle potenzialità della blockchain per la difesa del made in Italy e per lo sviluppo di nuovi business: «Durante un’esperienza in Asia dove questa tecnologia è molto diffusa, ho iniziato a capirne le potenzialità, notando che in Italia e in Europa questi progetti erano portati avanti solo da grandi gruppi industriali a causa degli elevati costi a cui vengono venduti. Genuine Way nasce con l’intento di condividere questo tipo di innovazione anche con le Pmi, cuore pulsante della manifattura italiana. Proponiamo soluzioni tecnologiche che valorizzino i loro prodotti e la loro storia, oltre a fornire una mappatura degli utenti, il tutto con un investimento medio contenuto», conclude il Ceo.