Campari acquista il 49% di Tannico per 23,4 milioni di euro

Il Gruppo Campari ha stipulato un accordo per acquisire con l'acquisizione del 49% di Tannico, un rivenditore online di vini e liquori premium in Italia, per un corrispettivo di 23,4 milioni di Euro. L’accordo, che sarà perfezionato entro la fine del 2020, ha un valore complessivo di 23,4 milioni di euro e costituisce la prima fase di un processo di acquisizione con cui il colosso Campari punta a rilevare il 100% dell’enoteca online entro il 2025.

Fondato nel 2013, Tannico è stato impegnato nella vendita online di vini e liquori di qualità in Italia, ha una quota di mercato del 30% e raggiunge 7 milioni di clienti. Il suo portafoglio comprende 14.000 vini provenienti da oltre 2.500 cantine nazionali e internazionali e comprende liquori di fascia alta. Nel 2019, Tannico ha realizzato vendite nette pari a €20,6 milioni registrando negli ultimi 3 anni un CAGR del 50% circa. Tale trend è cresciuto in modo significativo nel primo trimestre 2020, anche a causa dell’emergenza Covid-19, raggiungendo un sostanziale break even gestionale. Dal 2017, Tannico ha ampliato la propria presenza a oltre 20 mercati, tra cui Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Inoltre, ha raccolto oltre 8 milioni di euro di investimenti e raggiungendo una fetta di mercato di oltre il 30% e più di 7 milioni di visitatori unici nell’ultimo anno.

In base all'accordo, Campari acquisirà il 39% delle azioni di Tannico e sottoscriverà un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione del 49%.