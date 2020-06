Allianz, on air la nuova campagna sulla polizza "stop&drive"

Allianz S.p.A. torna in comunicazione con la nuova campagnaStop&Drive, una novità per tutti i clienti che vogliono “mettere in pausa” con un click la propria polizza RC Auto, anche solo per due giorni, qualunque sia il motivo della scelta: una vacanza, un viaggio o altro. Stop&Drive è disponibile gratuitamente nelle Agenzie Allianz dallo scorso 20 maggio, dal 5 giugno sull’App AllianzNOW e a seguire online nell’Area Cliente. Stop&Drive si affianca alle normali opzioni di sospensione della RCA (tipicamente stagionali) già incluse nei contratti Allianz e si aggiunge rispettosamente a tutto quanto già disposto dal Governo in materia di assicurazione Auto nel Decreto Cura Italia relativamente al Covid-19.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “In questo periodo abbiamo pensato ad una soluzione, immediatamente attivabile e senza vincoli, per restituire tempestivamente ai nostri clienti i giorni di copertura assicurativa non utilizzata. Con Stop&Drive abbiamo introdotto una innovazione che il cliente gestisce in piena libertà, con l’aiuto dei nostri Agenti o con la nostra App AllianzNOW. E questa nuova campagna pubblicitaria la farà scoprire a tutti i nostri clienti e a chi vorrà diventarlo”.

La domanda che molti consumatori si fanno è “Perché pagare la polizza auto, quando non la usi?”. Ed infatti è proprio con questo interrogativo che si apre lo spot e la risposta è appunto Stop&Drive.

Con Stop&Drive, il cliente Allianz può infatti sospendere gratuitamente la propria polizza RCA tutte le volte che desidera, per un minimo di 2 e fino ad un totale di 30 giorni in un anno, anche non consecutivi. Per esempio si potrà disattivare la polizza entro le 19 di venerdì se si prevede di non utilizzare l’auto nel fine settimana, con riattivazione automatica allo scattare della mezzanotte di domenica. Il tutto con l’assistenza del proprio Agente oppure con un click.

L’attivazione di Stop&Drive sospende la polizza RCA ma Allianz mantiene attive gratuitamente e senza sospenderle tutte le protezioni assicurative Auto Rischi Diversi (Furto, Incendio, Scoppio, etc.) qualora incluse nel medesimo contratto. Allianz aveva già annunciato il nuovo servizio gratuito per i clienti con una campagna pubblicitaria su quotidiani nazionali e locali a metà maggio.

Il nuovo spot è stato realizzato nelle scorse settimane ed è stato girato nella Torre Allianz e negli spazi di The Mall a Milano con la regia di Ago Panini, che ha valorizzato al meglio le location esaltando al massimo il contrasto cromatico e utilizzando un drone per inquadrature scenografiche e di grande effetto. L’idea creativa è stata affidata ad Ogilvy,uno dei maggiori network di comunicazione al mondo, sotto la direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo. La casa di produzione è The Family. La pianificazione media è curata da Carat. La colonna sonora dello spot è la cover della canzone “Have a nice day” cantata da Giulia Militello, prodotta e arrangiata da Vittorio Cosma, come già nel 2018.

La campagna che prende il via in questi giorni prevede una importante pianificazione televisiva, che consentirà di raggiungere una audience di circa 46 milioni di italiani con oltre 5.000 spot e una frequenza media di visione degli spot pari a 14 volte a persona. La campagna, pianificata per tre settimane a dal 5 giugno, prevede oltre il 60% di passaggi pianificati in prime time, programmi ad alta audience e un focus importante sui programmi d’informazione. Per massimizzare i risultati, è prevista inoltre l’integrazione della comunicazione televisiva con una forte presenza digital sui principali network di video on line per raggiungere anche chi non vede la TV e sui principali siti di news con banner con formati impattanti.