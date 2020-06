Zaia "Dall'8/6 servizi infanzia 0-3 anni in Veneto"

VENEZIA (ITALPRESS) - "L'ordinanza che ho firmato stamattina prevede che dall'8 giugno sia consentito lo svolgimento di servizi per l'infanzia per bambini di eta' compresa tra 0 e 3 anni". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus. "Abbiamo approvato le linee guida - ha spiegato - e, su richiesta nostra, la Conferenza dei Presidenti di Regione le ha adottate per tutte le regioni e ha scritto al Governo chiedendo di validarle. Ad oggi non abbiamo notizie. Non possiamo attendere oltre, sono ormai dieci giorni". (ITALPRESS). ym/mgg/red 04-Giu-20 13:43