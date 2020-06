Smart working e ripartenza: 5 consigli per gestire il cambiamento

Se si spera che dopo la fase acuta della pandemia di Covid-19 “andrà tutto bene”, ciò che è certo è che non torneremo mai più alla cosiddetta “normalità”, almeno come l’abbiamo intesa fino a gennaio di quest’anno. Non solo nella vita sociale, ma anche in quella lavorativa con il boom dello smart working. Il cambiamento è stato fortissimo a tutti i livelli e la sua gestione, o change management all’inglese, è diventata ora un fattore chiave, specialmente per guidarci verso una dimensione stabile di smart working.

I numeri di un fenomeno

Vanno in questo senso i cinque consigli suggeriti dalla società di consulenza Methodos, specializzata nell’accompagnare le imprese nei processi di change management, per volgere in positivo un cambiamento epocale e ripartire con organizzazioni basate sul concetto di “antifragilità”, ossia la capacità di uscire dalle avversità più forti, perché cambiati.



«Da qui non si torna indietro - commenta Alessio Vaccarezza, Ceo di Methodos Italia -. Non si tratta solo della necessità di rispondere alle esigenze di distanziamento sociale dovute alla pandemia. Ora sono i lavoratori per primi a volere lo smart working: un sondaggio della Cgil ha evidenziato che il 60% vorrebbe proseguire anche dopo l’emergenza. E teniamo conto che l’80% dei rispondenti a quel sondaggio non aveva mai sperimentato il lavoro a distanza prima, e ci si è ritrovato catapultato in modo improvviso e fra grandi difficoltà. Trovando aspetti positivi in una misura inizialmente figlia dell’emergenza, gli italiani stanno dando prova di antifragilità: ora tocca alle aziende dimostrare la stessa capacità, ed è questo che farà la differenza per ripartire davvero».



Del resto, i numeri parlano chiaro. Gli ultimi dati dell’Osservatorio Smartworking del Politecnico di Milano dicono che gli italiani che lavorano da remoto sono passati dai 500mila pre-Covid-19 agli 8 milioni di oggi e l’ampliamento delle policy di lavoro da remoto riguarda in questo momento il 93% delle aziende. «Sono antifragili le aziende che reagiscono allo shock del Covid-19 creando una discontinuità in ottica di vantaggio competitivo, che hanno il coraggio di ripensarsi e migliorarsi. In una parola, che evolvono», aggiunge Vaccarezza.

Le cinque misure per la ripartenza

Ecco dunque le cinque misure individuate da Methodos, che le aziende possono mettere in pratica per far sì che la propria organizzazione e le proprie persone possano cogliere tutti i vantaggi del cambiamento, e in particolare dello smart working:



1) Focus su donne, giovani e lavoratori assunti da poco. Mentre secondo alcune ricerche suI comportamento di lavoratori e organizzazioni, i dipendenti meno giovani e le figure senior hanno mostrato di aver risentito meno della crisi degli ultimi mesi, a rischiare di farne maggiormente le spese sono le donne, i giovani e i dipendenti recentemente assunti e figure junior. «Far diventare lo smart working strutturale e non occasionale significa dare un supporto a queste tipologie di lavoratori - suggerisce Giuseppe Geneletti, Head Smart Working di Methodos -. Migliorando la conciliazione tra vita personale e lavorativa grazie allo smart working, le aziende potranno diventare bacini di attrazione dei talenti molto più ampi, diversi e inclusivi».

2) Spiegare chiaramente al personale gli obiettivi di performance futura e gli adeguamenti strategici. Condividere i risultati aziendali e sviluppare un insieme di aspettative quanto più stabile possibile è importante per aumentare i livelli di resilienza e ridurre la depressione e l'ansia.

3) Continuare a ottimizzare i metodi di collaborazione online. Più il lavoro da casa risulta efficiente, più i processi da remoto funzionano, più si riducono depressione e ansia.

4) Promuovere l’attività fisica e le sane abitudini, anche per chi lavora a distanza. Rimanere fisicamente attivi aiuta anche sul piano psicologico quando ci si trova in condizioni di forte stress, come avvenuto durante il lockdown. Questa accortezza va mantenuta anche normalizzando il lavoro a distanza, così com’è importante aiutare i lavoratori a darsi delle regole e delle routine quotidiane.

5) Coltivare la coesione incoraggiando il sostegno reciproco e riconoscendo il valore delle persone. È un aspetto importante per riuscire a costruire la resilienza organizzativa.



«Mentre ci stiamo lasciando alle spalle lo shock del periodo epidemico e stiamo entrando in una nuova fase ricca di incertezze - conclude Vaccarezza -, la creazione di una cultura aziendale basata sulla cura, sulla comunicazione e sull’espressione attiva sarà determinante per costruire profondi legami emotivi tra il personale e l’azienda, in un contesto phygital, in una commistione studiata tra il fisico e il digitale. Solo così si potranno mettere le basi per una ripresa rapida e duratura».