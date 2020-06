Landesbank Berlin sceglie Sia per un nuovo sistema di pagamento

Landesbank Berlin, il maggiore emittente di carte di credito co-branded in Germania, ha scelto SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, per la realizzazione del nuovo sistema di gestione delle carte di pagamento co-branded emesse in collaborazione con primari partner commerciali nazionali, come ad esempio l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) l’Automobil Club tedesco.

Grazie a questo accordo, il processing delle transazioni di oltre 2,8 milioni di carte emesse da Landesbank Berlin è gestito dalla piattaforma tecnologica di SIA che include anche servizi innovativi di prevenzione e gestione di frodi, dispute e contestazioni.

Landesbank Berlin può inoltre utilizzare ulteriori applicazioni rese disponibili da SIA come, ad esempio, la conservazione digitale della documentazione destinata alla clientela e la soluzione avanzata di Business Intelligence & Datawarehouse che, attraverso analisi predittive di dati e informazioni, supporta lo sviluppo delle iniziative di business.

"Grazie alla collaborazione con SIA siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni innovative di pagamento con carte di credito presso i POS e nell'e-commerce. Da questa importante trasformazione ci aspettiamo, inoltre, di espandere il business con i nostri partner commerciali e di beneficiare della riduzione dei costi", ha commentato Johannes Drews, Managing Director di Landesbank Berlin.

“Questo accordo ci rende particolarmente orgogliosi poiché Landesbank Berlin ha scelto la nostra piattaforma

digitale per offrire una serie di servizi innovativi, dai pagamenti alle assicurazioni, ai clienti dei suoi partner commerciali. Ciò conferma il ruolo di SIA come partner tecnologico di riferimento, anche in Germania, grazie alla consolidata esperienza nel gestire progetti complessi e alla leadership nello sviluppo dei pagamenti digitali”, ha dichiarato Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA.