LA MIA FASE 2/ Ligresti (Dell Technologies): «La flessibilità è nel nostro dna»

Durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria, Dell Technologies non si è mai fermata e ha continuato a operare regolarmente per supportare al meglio i propri clienti lungo il percorso di trasformazione digitale, oggi ancora più essenziale. Eravamo pronti: prima del 15 marzo, il 65% della nostra forza lavoro faceva già leva su politiche di smart-working. Questo perché gli ambienti di lavoro flessibili fanno parte della nostra cultura aziendale da oltre un decennio.

Nel 2009, abbiamo lanciato il programma “Connected Workplace” per permettere ai dipendenti di esprimere le proprie potenzialità in un ambiente di lavoro che sia mobile, collaborativo e flessibile, ma soprattutto che consentisse di conciliare meglio lavoro e famiglia, e aumentando nei fatti la produttività. I benefici di questo approccio non si sono fatti attendere, con impatti positivi sull’acquisizione di talenti, sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul business in generale. In Dell Technologies pensiamo che il lavoro non debba essere ancorato a un luogo o a un tempo, ma che debba concentrarsi su obiettivi e risultati.

Come tutti i grandi periodi di crisi, anche la pandemia da Covid-19 produrrà alcuni cambiamenti strutturali, destinati a perdurare in quasi tutti gli ambiti, sia a livello sociale sia a livello economico.

Avremo una forza lavoro da remoto più ampia, che cambierà il modo di concepire gli uffici in senso fisico e contribuirà in modo significativo alla riduzione dell'inquinamento ambientale proveniente dalle attività delle stesse persone. Il dibattito sulla produttività del remote-working è finito: stiamo imparando che non solo è possibile, ma che ha anche successo, che funziona e che non ha impatti sulla produttività. In questo senso, il remote-working è qui per restare anche nell’era post Covid-19.

Le catene di fornitura globali subiranno una rapida trasformazione: saranno diversificate, più resilienti e digitali. Di fatto, le supply-chain hanno imparato velocemente l'importanza della diversificazione e della flessibilità negli ultimi due mesi. Le aziende hanno scoperto che le loro catene di fornitura non erano poi così pronte a ragionare in modo globale e locale in base alle diverse situazioni: mancava la capacità di reperire materiali da diverse località o fornitori e di navigare velocemente nei protocolli locali per tutelare correttamente la salute e la sicurezza della forza lavoro. Inoltre, c'è stato un campanello d'allarme su quanto sia realmente sicura la catena di fornitura end-to-end. Il desiderio di poter contare su una supply chain affidabile non è mai stato così forte tra i membri dei vertici aziendali.

In questo scenario, la quarta rivoluzione industriale arriverà molto presto e guiderà il percorso di ripresa economica. Il passaggio forzato al lavoro da remoto e il movimento "just stay home" hanno sottolineato l'importanza della trasformazione digitale per le aziende. Notiamo un numero crescente di aziende che sta investendo in tecnologia per supportare volumi di business digitale sempre più consistenti. Si tratta di un aspetto non isolato, che tocca quasi tutti i settori, dai generi alimentari, al fitness, passando per banche e intrattenimento.

Stiamo parlando della quarta rivoluzione industriale da diverso tempo, ma adesso le imprese hanno capito definitivamente che si tratta di un aspetto cruciale su cui fare leva per evolversi e uscire da questa crisi con un posizionamento più forte. Tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e il machine-learning diventeranno elementi irrinunciabili del business, nell’ulteriore espansione dell’universo digitale, dove il dato o l’informazione faranno la differenza nel percorso di crescita di tutte le aziende.

Abbracciare la trasformazione digitale significa produrre cambiamenti positivi anche per il settore sanitario e per il mondo della scuola. Le organizzazioni sanitarie inizieranno a sviluppare analisi concrete su come applicare le tecnologie emergenti per migliorare l’assistenza ai pazienti, minimizzare i rischi e creare maggiore efficienza alla voce costi. Per accelerare la digitalizzazione, gli ospedali dovranno investire in tecnologia per automatizzare i processi e snellire le operazioni, lavorando in due direzioni ben precise: quella organizzativa, ovvero privilegiare le cure a distanza, e quella tecnologica, e quindi introdurre soluzioni digitali che abilitano i nuovi modelli di cura.

Guardiamo, infine, all'istruzione. Le scuole hanno cercato di reagire prontamente con il passaggio a piattaforme di apprendimento virtuale online nel giro di poche settimane a tutti i livelli, dalle elementari al mondo universitario. Gli educatori stanno ospitando aule virtuali con più di 20 studenti alla volta, facilitando i compiti a casa e le lezioni in una varietà di applicazioni educative. Questa è una curva di apprendimento molto interessante. Proprio come il passaggio a una forza lavoro remota - c'è un periodo di triage in cui dobbiamo farla funzionare bene e poi innovare per renderla un'esperienza incredibile. Pensate alla portata che potremmo avere con una maggiore accessibilità per i bambini nelle aree rurali o scarsamente servite per colmare il divario dei compiti a casa con l'accesso alle lezioni online e l'arricchimento dell’esperienza formativa.

Le lacune del divario digitale devono essere colmate. Gli stimoli dei governi possono accelerare ulteriormente la velocità con cui scuole e organizzazioni sanitarie possono trasformarsi digitalmente per servire le loro comunità in nuovi modi. La rete 5G e le infrastrutture tecnologiche scalabili possono guidare questi cambiamenti necessari, e in Dell Technologies siamo impegnati in prima persona per sostenere la diffusione del 5G, investire nella connettività rurale e modernizzare le telecomunicazioni attraverso l'innovazione di una rete aperta e interoperabile.

Abbiamo l'opportunità di ripensare e ridefinire il futuro del lavoro, degli affari, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione. Dobbiamo saper bilanciare tutti questi elementi per creare un futuro migliore e più sostenibile.

*Vice President e General Manager di Dell Technologies Italia