Firma contratti Aci-Formula 1, Gp d'Italia il 6/9 a porte chiuse

MONZA (ITALPRESS) - Il circus correra' a Monza il prossimo 6 settembre. Firmati i contratti tra Automobile Club d'Italia - la Federazione dello sport automobilistico - e "Formula 1", per la realizzazione del Gran Premio d'Italia 2020, che si disputera' - a porte chiuse, salvo future differenti indicazioni dalle autorita' preposte - domenica 6 settembre, nel "Tempio della Velocita'" del Monza Eni Circuit. Esprime "grandissima soddisfazione il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani - Si tratta di una ripartenza importantissima, dallo straordinario valore simbolico. Le auto e i piloti che animano la Formula automobilistica piu' prestigiosa del mondo, tornano, infatti, in pista insieme a un Paese - l'Italia - che, lasciandosi alle spalle l'emergenza Covid, mette in campo tutte le sue energie e risorse migliori per tornare, velocemente, ad occupare il posto che gli spetta sulla scena europea e internazionale". Con la firma di oggi, l'Aci ottiene anche un'estensione degli accordi raggiunti lo scorso settembre con Formula 1, con il diritto di organizzare il GP d'Italia a Monza anche per il 2025, insieme a nuovi spazi per una serie di importanti operazioni di promozione della cultura e dei prodotti dell'eccellenza italiana nel mondo. (ITALPRESS). glb/gm/com 04-Giu-20 19:43