La Bce aumenta la dotazione del Pepp di altri 600 miliardi. Giù lo spread

Tanto tuonò che piovve. I mercati avevano già "annusato" che l'intervento della Bce sarebbe stato potenziato in maniera significativa e così è stato. Il Pepp, il piano di acquisti anti-pandemia che è stato annunciato da Christine Lagarde nelle scorse settimane - e che nel primo mese ha acquistato 186 miliardi di bond di cui il 20% btp italiani - sarà potenziato con ulteriori 600 miliardi di euro, portando il totale a 1,35 trilioni. Tanti? Pochi? Presto per dirlo, sicuramente la cifra è senza precedenti. Prima dell'esplosione della pandemia da Coronavirus, il "bazooka" attivato da Mario Draghi con il famoso "whatever it takes" aveva "rallentato" fino a 20 miliardi di acquisti al mese, 240 all'anno.

Ora ci troviamo di fronte a un momento talmente emblematico dal punto di vista economico che nessuna misura sembra eccessiva e nessuna certezza sembra più granitica. Sicuramente, Christine Lagarde ha dovuto porre rimedio rapidamente allo scivolone con cui esordì durante la pandemia ("non siamo qui per tagliare gli spread") che costò alle piazze continentali - Milano su tutte - una delle peggiori sedute della storia. Il listino italiano lasciò sul campo poco meno del 18%. Ora, suffragata dall'asse di ferro tra Merkel e Macron, sospinta dai dati sulla disoccupazione che sta decollando, si è vista costretta a fare una mossa coraggiosa. E che farà sicuramente storcere il naso a quei paesi "frugali" che guardano con sospetto a qualsiasi eventuale modalità di solidarietà.

Una notizia che ha subito fatto piacere ai mercati: Piazza Affari, che era in territorio negativo, ha rapidamente invertito la tendenza, tornando in territorio positivo nonostante una giornata che invoglia alle prese di profitto. Ma è lo spread che è finalmente tornato su livelli pre-Covid, con il differenziale tra bund e btp decennali sceso in area 170 punti, con il rendimento del nostro bond inferiore all'1,4%.

Il nuovo Pepp

Per quanto riguarda la ripartizione per paesi e tipi di asset - come riporta Adnkronos - la Bce conferma che "gli acquisti continueranno a essere condotti in modo flessibile nel tempo, attraverso le classi di attività e tra le giurisdizioni" così da evitare i rischi per la trasmissione regolare della politica monetaria. Insomma, nessun rispetto rigido nell'immediato della cosiddetta 'capital key', una soluzione che consente all'Eurotower di potenziare gli acquisti di titoli italiani anche oltre la quota di 'diritto'.

Altra novità importante, il prolungamento della durata degli acquisti netti nell'ambito del PEPP che viene esteso almeno alla fine di giugno 2021. In ogni caso, si sottolinea, "il Consiglio direttivo effettuerà acquisti netti di attivi nell'ambito del PEPP fino a quando riterrà che la fase di crisi del coronavirus sia terminata".

Sempre per quanto riguarda i titoli del PEPP in scadenza, il Consiglio direttivo ha deciso che saranno reinvestiti almeno fino alla fine del 2022. In ogni caso, la gestione del portafoglio del fondo anti-pandemia sarà condotta - si spiega - "in modo da evitare interferenze con la politica monetaria" adottata.

Nessuna novità, invece, per gli interventi 'tradizionali', ovvero il Quantitative Easing rilanciato nella fase finale della presidenza Draghi. Gli acquisti netti nell'ambito del programma App proseguiranno ad un ritmo mensile di 20 miliardi, insieme agli acquisti temporanei aggiuntivi di 120 miliardi fino alla fine dell'anno. Acquisti che comunque - spiega il Consiglio direttivo - dureranno "il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei suoi tassi ufficiali e termineranno poco prima" di interventi al rialzo dei tassi di interesse chiave della Bce. Anche su questo fronte, nessuna novità, visto che il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento e i tassi di interesse sui prestiti marginale e sui depositi rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%. E, come ormai da molto tempo, il Consiglio direttivo ricorda di aspettarsi che rimarranno "ai loro livelli attuali o inferiori" fino a quando le prospettive di inflazione non si riavvicineranno "saldamente a un livello vicino, ma inferiore al 2%", previsto dal mandato della Bce.

Il Consiglio direttivo conclude ribadendo di "essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti" per rispondere a tutte le evoluzioni dello scenario.