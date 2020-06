Come migliorare l'ecosostenibilità dei data center?

Secondo il report GESI Smarter 2030 il digitale si aggiudicherà, insieme al trasporto aereo, con una produzione di CO2 pari al 2,3% delle emissioni globali, il titolo di settore più energivoro del 2020. Il risultato è facilmente comprensibile se si pensa alle dimensioni di questo mercato che conta 34 miliardi di apparecchiature, oltre 4 miliardi di utenti, a cui si aggiungono infrastrutture di rete e data center.

In questo contesto, posizione di primo piano spetta ai Data Center che, in termini di impatto ambientale, rappresentano l'1% del consumo di elettricità nel mondo e lo 0,5% delle emissioni di CO2. A fronte di un notevole incremento di storage e di traffico di rete, oggi i data center – come sottolinea il recente studio condotto da Science – sono arrivati a gestire un incremento dei dati pari al 550%. Questo determina un miglioramento delle performance che implica duna crescita del 6% nel consumo d’energia.

COME RENDERE I DATA CENTER PIU’ GREEN?

Dinnanzi all’esplosione dei volumi di dati scambiati e memorizzati, risulta spontaneo chiedersi come riuscire a migliorare l’ecosostenibilità dei data center senza sacrificare la performance di queste infrastrutture nel rispetto dell’ambiente. A questo proposito, DATA4 ha messo a punto, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, uno strumento grafico in cui suggerisce tre soluzioni per garantire l’alto impatto ambientale dei Data Center.

QUALI SONO I TRE SUGGERIMENTI DI DATA4?

1. Innovare con un design virtuoso per ridurre il consumo di energia legato al raffreddamento, tenendo presente il fatto che le apparecchiature informatiche generano molto calore e che in media un data center dedica metà del suo consumo di energia elettrica al condizionamento dell'aria.

2. Garantire il rispetto degli standard energetici in termini di indicatori chiave e qualità dell'alimentazione.

3. Ottimizzare le prestazioni ambientali del proprio data center attraverso un metodo di valutazione e misurazione globale del ciclo di vita