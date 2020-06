Concerto saltato causa Covid? Il voucher è decurtato della commissione

Un voucher come rimborso per i concerti saltati? Certo che sì, ma la commissione rimane nelle mani degli operatori. E quando poi si dovrà prenotare un nuovo evento, si dovrà nuovamente corrispondere questa gabella. Un assurdo? Decisamente. Ma è quanto sta succedendo nelle procedure di rimborso con il principale operatore del settore, Ticketone, che emette voucher che coprono il solo costo del concerto e i diritti di prevendita, non la commissione spettante all'azienda.

Facciamo un breve passo indietro. Quest'estate l'Italia, da nord a sud, sarebbe stato il teatro dei sogni per tanti concerti. Artisti come Paul McCartney, Guns and Roses, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Vasco Rossi e Tiziano Ferro avrebbero fatto saltare centinaia di migliaia di persone. Sappiamo tutti com'è andata a finire e a mano a mano che gli eventi venivano cancellati si apriva la spinosa questione: come restituire i soldi a chi non ha potuto prendere parte - suo malgrado - a questi appuntamenti? Il Governo era stato molto chiaro fin da marzo: rimborsi no, voucher sì indipendentemente dal settore.

Una tesi che è poi stata parzialmente smentita dall'Antitrust che, per il comparto aereo, ha intimato che i viaggiatori i cui voli erano stati annullati venissero rimborsati "cash" e non soltanto tramite voucher. Una vicenda ancora tutta da chiarire ma che spiana la strada a un discorso spiacevole: perché il trasporto aereo, in ginocchio, deve restituire i soldi ai mancati utenti, mentre il mondo dello spettacolo no? Si dice che la normativa europea in proposito sia piuttosto chiara, mentre il mondo degli eventi non risponda direttamente alle regole continentali. Giusto così, ci mancherebbe. Nessuna irregolarità.

Ma quando si parla di voucher per i concerti, qualcosa non quadra. Chi scrive ha prenotato a novembre due biglietti per il concerto di Paul McCartney. Le voci di costo erano quattro: il costo dell'evento, il diritto di prevendita, le spese di spedizione e le commissioni per Ticketone. Ora che entrambe le date italiane dell'ex-Beatle sono state definitivamente cancellate, è stata avviata la procedura di rimborso tramite voucher valevole per 18 mesi. Nel nuovo tagliando, che dovrà essere impiegato per prenotare spettacoli di vario tipo sul sito di Ticketone, figurano solo due voci: il costo del biglietto e il diritto di prevendita.

Il che è giusto in parte. I biglietti sono effettivamente stati recapitati a domicilio, e le spese di spedizione sono dunque state debitamente storante. Ma perché anche la commissione a Ticketone non è stata restituita? Quando poi si andrà a fare una nuova prenotazione, si dovrà pagare nuovamente anche questa voce di costo. E allora perché? Sembra un po' una presa in giro. Anche perché stiamo parlando di circa il 5% del valore totale della transazione, che con artisti del calibro di Sir Paul non sono esattamente pochi spiccioli.

Dunque per salvaguardare gli interessi e i livelli occupazionali del settore - cosa sacrosanta - si consente a un operatore di trattenere le sue fee? O è al solito una lettura un po' borderline? Nella procedura del vocuher si legge che le spese di gestione potrebbero essere trattenute, ma non si dice il perché. Per i pacchetti turistici, ad esempio, il Dl 9/2020 fa valere l’articolo 41 del Codice del turismo (Dlgs 79/2011) in modo da garantire il diritto al rimborso senza che vengano defalcate le spese che vengono sostenute dall’organizzatore. Come mai questa differenza di trattamento?