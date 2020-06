Solinas "La Sardegna pronta ad accogliere i turisti in sicurezza"

CAGLIARI (ITALPRESS) - "La Sardegna riapre. E' pronta ad accogliere i turisti e ad offrire, oltre alle tradizionali bellezze ambientali e paesaggistiche, anche una Regione che garantisce la sicurezza sanitaria". Cosi' il presidente Christian Solinas saluta la riapertura di porti e aeroporti in un video messaggio pubblicato sul sito istituzionale della Regione. "Abbiamo voluto qualche cautela in piu' - aggiunge- abbiamo tenuto una trattativa fino all'ultimo e abbiamo apparecchiato un sistema che, con la registrazione e con la possibilita' volontaria di accettare un'app che si occupa del tracciamento, ci dara' l'opportunita' di passare una vacanza garantiti anche dal punto di vista sanitario". Il governatore poi rilancia: "Tutto questo lo incentiveremo con un sistema di bonus e voucher spendibili in Regione, per chi vorra', per senso etico e solidale, effettuare un test prima di arrivare in Sardegna". Per Solinas questa "dovra' essere una stagione di transizione e programmazione" perche' "abbiamo davanti alcuni mesi importanti per l'economia turistica e per il suo indotto, cercheremo di proseguire con misure che diano una mano alle imprese e ai lavoratori danneggiati dal lockdown". Infine, il presidente sottolinea l'importanza della "promozione all'estero di questa immagine di una Sardegna bella e sicura dal punto di vista sanitario". (ITALPRESS). dge/mgg/red 03-Giu-20 15:18