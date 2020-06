Malìparmi, digital e personalizzazione per ripartire dopo il Covid

Lo tsunami causato dalla pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova buona parte dei settori industriali italiani, alcuni dei quali, come il comparto moda, hanno un peso determinante sul Pil nazionale. Un settore che vive non solo sulle griffe dei grandi gruppi, ma anche e soprattutto sulle decine di realtà più piccole che fanno della sartorialità e dell’artigianalità, oltre che una bandiera, una vera filosofia produttiva.



Tra esse vi è Malìparmi, brand di abbigliamento e accessori femminili fondato da Marol Paresi nel 1977, celebre in tutto il mondo ma fortemente radicato al territorio del Padovano dove ha le sue origini e il suo quartier generale. Vi lavorano circa 50 persone, oltre a una quarantina distribuite nelle varie boutique.



La strategia messa in atto da Malìparmi nell’affrontare l’emergenza sanitaria e nella preparazione della ripartenza, è esemplificativa della capacità di adattamento e di resilienza della media impresa italiana, come conferma a Economy Luca Rastelli, general manager dell’azienda (nella foto): «L’intero sistema moda è stato messo a dura prova dall’emergenza Covid-19, perché ci ha costretti a saltare un’intera stagione, con merci prodotte e in parte inevase e negozi chiusi per un paio di mesi; stimiamo una contrazione importante dei fatturati per quest’anno, nell’ordine del 20-25%. Non appena ci sono stati i primi segnali dell’aggravamento della situazione, l’azienda ha agito su tutte le leve a sua disposizione, a partire dall’adeguamento dei protocolli di sicurezza, assistita da studi specializzati che li hanno analizzati e approvati, nel rispetto delle normative vigenti. Il tutto sia per i punti vendita sia per l’head quarter».



Vi sono state ricadute occupazionali?

Malìparmi è un’impresa familiare, con un approccio molto umano sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; per quanto possibile, abbiamo cercato di sostenere sia la nostra filiera distributiva sia i nostri collaboratori: con tutti i negozi chiusi, l’azienda si è presa in carico di anticipare la cassa integrazione ai dipendenti. Inoltre, appena possibile, oltre ad applicare i protocolli sanitari obbligatori abbiamo sottoposto tutti i dipendenti ai tamponi e ai test sierologici completi: per fortuna il nostro personale è passato indenne dalla malattia, nonostante la nostra sede si trovi in un territorio particolarmente colpito come il Padovano.



Come avete gestito il periodo di lockdown e la ripartenza, dal punto di vista commerciale?

Ci siamo mossi velocemente per essere pronti alla ripartenza con alcuni strumenti per stare più vicini alle nostre clienti, continuando ad avere con loro il rapporto umano diretto che ci caratterizza, anche utilizzando tecnologie digitali. Il profilo tipo del nostro negozio è in centro città e di dimensioni medio-piccole, quindi con un rapporto molto stretto e personale con le clienti e un altissimo livello di fidelizzazione; ciò ci consente di avere un ricco database, grazie al quale abbiamo continuato a relazionarci con loro anche durante il periodo di chiusura attraverso i social, le newsletter e i canali digitali in generali, che per noi rimangono uno strumento a supporto della Crm, non un sostituto del rapporto di vendita.



In che modo?

Lo abbiamo fatto in due modi: uno in forma diretta, con videochiamate tramite WhatsApp con cui le nostre responsabili di vendita prendevano appuntamenti individuali con le clienti per mostrare loro i capi della nuova collezione o rispondere a eventuali quesiti o richieste; in questo modo abbiamo mantenuto anche a distanza quella relazione personale e diretta che amiamo. Abbiamo poi integrato lo stesso servizio sulla piattaforma omnichannel di Malìparmi, per cui tramite il nostro e-commerce, oltre alla possibilità di avere appuntamenti singoli, la cliente può interagire via WhatsApp con una personal shopper in negozio per vedere i prodotti e avere consigli, intanto che il customer service online riempie il carrello ed esplica le procedure di pagamento.



Il digital vi aiuterà anche per le presentazioni delle collezioni future?

Per la distribuzione abbiamo attivato uno showroom virtuale per l’inizio della prossima stagione, dove sarà possibile visionare la collezione e i possibili abbinamenti, le presentazioni delle sfilate o fare ordini a distanza: visto che ancora non sappiamo come evolverà la situazione, meglio essere pronti a nuovi scenari. Per noi la digitalizzazione è e rimane uno strumento al servizio del nostro business.



E i negozi?

I punti vendita fisici sono stati tutti riaperti e già dalla prima settimana di vendita ci sono stati risultati dal mio punto di vista sorprendenti, anche inattesi: ci aspettavamo un inizio cauto più e graduale. Sempre con la nostra logica, abbiamo fissato appuntamenti personalizzati con le clienti più fedeli, che sono andate in boutique e ci hanno premiato con un buon riscontro in termini di vendita.



Malìparmi è un’azienda che ha anche una forte attenzione verso la sostenibilità…

Da molti anni abbiamo lanciato prodotti realizzati con quello che noi chiamiamo “tessuto della memoria”, un riutilizzo di materiali giacenti in magazzino rilavorati per creare nuovi tessuti, unendo tante stampe diverse e dando vita con esse a capi di abbigliamento uno diverso dall’altro. Cavalchiamo da sempre questi valori nelle nostre collezioni, che contengono una parte di materiali di origine naturale e di riciclo.



Sostenibilità va sempre di pari passo con l’impegno nel sociale?

Per Malìparmi il sociale è un aspetto importante; attraverso due vendite all’anno, una per stagione, devolviamo fondi sia alla Fondazione Rava, sia a Padova Ospitale, organizzazione a sostegno dei bambini bisognosi. Su questo fronte, purtroppo, la situazione sanitaria ci ha messi in difficoltà, perché per questa stagione ancora non ne avevamo fatte quando si è bloccato tutto: stiamo cercando il modo di ricalendarizzarle, magari con spazi e formati più consoni al momento.



Che prospettive vede per il settore moda in Italia?

Penso che avremo meno show e più sostanza. Certo, sarà un anno difficile per tutto il settore; al di là della capitalizzazione delle aziende, la stagione è compromessa in maniera pesante per tutti, penso con un 20-30% di perdite: il fatto di essere grandi non mette al sicuro, ma espone maggiormente al rischio del calo di fatturato.